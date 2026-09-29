Dân tình soi ra loạt 'sạn' của phim Avengers: Endgame khi xem phiên bản Encore

Năm 2026, Marvel chính thức phát hành lại siêu phẩm Avengers: Endgame với phiên bản mở rộng (Encore) nhằm "làm nóng" bầu không khí trước thềm bom tấn Avengers: Doomsday. Màn tái xuất trên màn ảnh rộng mang đến nhiều chi tiết mới, cũng như là "cơ hội" để người hâm mộ soi từng khung hình, từ đó phát hiện ra một số "sạn" và điểm bất hợp lý trong trận chiến quyết chống lại Thanos năm nào.

Tư thế bay "phi thực tế" của Star-Lord

Sau khi được hồi sinh từ cú búng tay và tham gia trận đại chiến, Peter Quill (Star-Lord) có màn lao vào chiến trường bằng bộ động cơ tên lửa gắn dưới đế giày. Tuy nhiên, phân cảnh này lại tạo ra điểm khó hiểu cơ bản về mặt vật lý. Động cơ đẩy chỉ nằm ở bàn chân nhưng Star-Lord lại bay theo phương nằm ngang, trong khi thân trên không hề có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. Đáng lẽ ra, lực đẩy duy nhất từ chân sẽ khiến cơ thể anh bị lộn ngược hoặc rơi vào thế mất cân bằng, thay vì lướt đi mượt mà như trên phim.

Spider-Man "cưỡi" thiên mã cùng Valkyrie

Trong nỗ lực giải cứu và vận chuyển Găng tay Vô cực, Người Nhện đã nhận được sự trợ giúp từ Valkyrie trên lưng chú ngựa có cánh Pegasus. Tuy nhiên nếu soi kỹ phân cảnh này ở góc quay cận, người xem sẽ thấy rõ bàn tay của Peter Parker chỉ lơ lửng trên vai của Valkyrie chứ không hề bám chặt. Việc giữ thăng bằng trên một con thiên mã đang bay với tốc độ cao mà không cần điểm bám được cho là quá "hư cấu", đặc biệt là khi Peter Parker còn đang mang bộ giáp chân nhện cùng chiếc Găng tay nặng nề.

Sự xuất hiện cùng lúc của "hai Ant-Man"

Một trong những lỗi lộ liễu nhất của Avengers: Endgame liên quan đến Người Kiến. Khi Scott Lang và Hope van Dyne đang ở trong chiếc xe van của Luis để cố gắng kích hoạt Cổng Lượng tử, khán giả lại bất ngờ thấy dạng khổng lồ của anh đang chiến đấu trước một con quái vật. Biên kịch Stephen McFeely từng phải thừa nhận sơ suất này và hài hước xin khán giả "ngưng nhắc lại", nhưng hiện tại nó đã được khơi dậy khi bản Encore ra rạp.

Lỗi đồ họa ở cú búng tay của Thanos

Khoảnh khắc căng thẳng khi Thanos giành được chiếc Găng tay Vô cực do Tony Stark chế tạo, chuẩn bị thực hiện cú búng tay cũng không tránh khỏi sai sót kỹ thuật. Đại diện Weta Digital thừa nhận phân cảnh này gặp sự cố "đè vật thể", khiến phần ngón tay giữa và lòng bàn tay của Thanos bị biến dạng và đâm xuyên vào nhau. Lỗi này khá nhỏ và khó nhận ra khi xem lướt qua, nhưng lại rõ ràng nếu khán giả bỏ thời gian xem lại phim vài lần nữa.

Khiên của Captain America "tự lành" thần kỳ

Trong cuộc đối đầu tay đôi, Thanos đã dùng thanh đao kép chém vỡ nát một nửa chiếc khiên Vibranium của Steve Rogers. Thế nhưng, trong một góc quay toàn cảnh ngay sau đó, cụ thể khi Đội trưởng Mỹ đứng cùng dàn siêu anh hùng, chiếc khiên trên tay anh lại không hề có một vết nứt hay sứt mẻ nào. Phải đến các phân cảnh tiếp theo, chiếc khiên vỡ mới "quay trở lại" đúng trạng thái không toàn vẹn đúng đường dây câu chuyện.