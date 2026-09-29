Diễn viên Lê Phương lên tiếng sau khi báo tin tang sự

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn có chiều sâu và giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được quan tâm bởi cuộc sống đời thường và cách dành tình cảm cho gia đình.

Mới đây, Lê Phương nhận sự quan tâm từ nhiều đồng nghiệp và khán giả khi báo tin buồn về người bà vừa qua đời. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ những dòng tâm sự trước mất mát của gia đình. Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ.

Lê Phương vừa báo tin buồn khi bà qua đời.

Trong thời điểm Lê Phương đau buồn, nhiều nghệ sĩ thân thiết như Thanh Thức, Lương Thế Thành, Vân Trang... gửi lời an ủi, động viên cô cùng gia đình sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Những lời hỏi thăm, sẻ chia từ đồng nghiệp cho thấy mối quan hệ gắn bó của Lê Phương với những người hoạt động cùng cô trong lĩnh vực nghệ thuật.

Mới nhất, Lê Phương có tâm sự sau khi báo tin buồn. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp, khán giả đã dành thời gian hỏi thăm và chia sẻ với cô. Cô viết: "Phương cảm ơn tình cảm của mọi người. Bà ngoại của Phương tuổi cao sức yếu. Cả nhà vô cùng thương tiếc bà! Mong bà sớm về cõi cực lạc! Một lần nữa Phương cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia buồn cùng gia đình Phương".

Qua chia sẻ của Lê Phương, có thể thấy cô và gia đình đang trải qua nỗi buồn trước sự ra đi của người bà. Nữ diễn viên không chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng mà chủ yếu gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm, sự quan tâm cho mình trong thời điểm này.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại lời an ủi, mong Lê Phương và gia đình giữ gìn sức khỏe, sớm vượt qua mất mát. Những lời động viên được gửi đến nữ diễn viên như một sự sẻ chia tinh thần trong thời điểm gia đình cô đang trải qua nỗi buồn.

Lê Phương cảm ơn đến những người gửi lời chia buồn, động viên cô.

Lê Phương sinh năm 1985, là diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Với khả năng hóa thân vào các nhân vật có số phận và nội tâm đa dạng, cô từng đảm nhận nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lê Phương duy trì công việc tương đối đều đặn, xuất hiện trên màn ảnh cũng như tham gia các dự án phù hợp. Nữ diễn viên được nhận xét là người nghiêm túc với nghề và luôn cố gắng cân bằng giữa công việc với cuộc sống riêng.

Ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, gia đình luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Lê Phương. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên người thân, qua đó cho thấy sự gắn bó với gia đình.

Dù lịch trình hoạt động nghệ thuật có lúc bận rộn, Lê Phương vẫn dành thời gian chăm sóc và vun vén tổ ấm. Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc bình dị cùng các thành viên trong gia đình, từ những dịp đặc biệt đến sinh hoạt thường ngày.

Với Lê Phương, những khoảng thời gian bên người thân có ý nghĩa riêng, giúp cô cân bằng cuộc sống sau những ngày làm việc với cường độ cao. Chính vì vậy, khi gia đình có chuyện buồn, sự quan tâm và động viên từ đồng nghiệp, khán giả cũng trở thành nguồn động lực tinh thần đối với nữ diễn viên.