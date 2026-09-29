Tin vui của Hồng Đào và Hữu Châu

Hồng Đào và Hữu Châu đang có thêm một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm nghề khi Lên Hương tiếp tục duy trì sức hút tại phòng vé. Tính đến sáng ngày 29/9, tác phẩm đạt hơn 90,8 tỷ đồng. Riêng trong ngày này, phim thu thêm khoảng 120,5 triệu đồng từ 1.768 vé, với 478 suất chiếu, qua đó đứng trong top 3 doanh thu trong ngày.

Phim thuộc thể loại hài, gây cấn, có thời lượng 121 phút và chính thức khởi chiếu từ ngày 18/9/2026. Nội dung xoay quanh bà Mũi, chủ một trại hòm đang ế khách và Tâm, chàng trai cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Từ một “giao kèo định mệnh” liên quan đến nghi thức cầu may, cả hai vô tình bước vào câu chuyện chứa nhiều bí mật và những món nợ bị chôn vùi nhiều năm.

Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi Trong Lên Hương.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, người phụ nữ làm nghề dịch vụ mai táng, sống khá cô độc sau biến cố gia đình. Nhân vật có vẻ ngoài gai góc, cộc cằn, bất cần nhưng bên trong chất chứa nhiều tổn thương. Đây cũng là vai diễn mang màu sắc khác biệt của Hồng Đào trên màn ảnh rộng thời gian gần đây.

Hữu Châu vào vai ông Năm, anh chồng của bà Mũi. Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, sự xuất hiện của Hữu Châu góp phần tạo thêm những va chạm trong câu chuyện. Đáng chú ý, ngoài đời Hữu Châu và Hồng Đào là bạn bè, đồng nghiệp quen biết từ khi còn trẻ và từng học cùng lớp, cùng trường sân khấu.

Hữu Châu vào vai ông Năm, anh chồng của Hồng Đào trong Lên Hương.

Sau khi vượt mốc 90 tỷ đồng, Lên Hương tiếp tục đón tin vui khi chuẩn bị phát hành tại Mỹ với tên quốc tế Luck For Sale. Theo thông tin từ ê-kíp, phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp Mỹ từ ngày 9/10/2026. Đây là bước tiếp theo của tác phẩm sau khi tạo được dấu ấn tại phòng vé Việt.

Với Hồng Đào, việc Lên Hương sang Mỹ mang thêm ý nghĩa khi nữ nghệ sĩ từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại. Sau khi trở lại Việt Nam đẩy mạnh công việc diễn xuất, Hồng Đào liên tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh được chú ý.

Trước Lên Hương, Hồng Đào từng góp mặt trong Mai, Chị Dâu, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại. Trong đó, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ hơn 171 tỷ đồng và Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng. Những con số này là doanh thu phòng vé của phim, không phải thu nhập cá nhân của nữ nghệ sĩ.

Trong khi đó, Hữu Châu là gương mặt quen thuộc của sân khấu và điện ảnh Việt với hành trình hoạt động kéo dài nhiều thập kỷ. Nam nghệ sĩ từng tham gia Cua Lại Vợ Bầu, Lô Tô, Gặp Lại Chị Bầu, Công Tử Bạc Liêu, Cục Vàng Của Ngoại và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng.

Đặc biệt, Hữu Châu từng góp mặt trong Cua Lại Vợ Bầu, tác phẩm đạt khoảng 191,8 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ cũng xuất hiện trong Cục Vàng Của Ngoại, bộ phim đạt hơn 82 tỷ đồng tại phòng vé. Việc tiếp tục góp mặt trong Lên Hương giúp Hữu Châu có thêm một dấu mốc điện ảnh trong năm 2026.

Điều đáng chú ý hơn cả là lần tái hợp này đến từ một mối duyên đã kéo dài hơn 40 năm. Hữu Châu cho biết ông nhận lời tham gia Lên Hương một phần vì muốn được diễn cùng Hồng Đào, người bạn đã quen từ thời còn trẻ. Đây cũng là lần thứ ba ông làm việc với đạo diễn Khương Ngọc.

Hồng Đào và Hữu Châu.

Nếu trên màn ảnh, Hồng Đào và Hữu Châu vào vai những người thân có nhiều va chạm, ngoài đời họ lại giữ mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm. Chính sự đối lập này khiến màn tái hợp trong Lên Hương nhận được sự chú ý của khán giả.

Từ cột mốc hơn 90 tỷ đồng tại Việt Nam đến kế hoạch phát hành tại Mỹ, Lên Hương đang tiếp tục mở rộng hành trình sau ngày ra rạp. Với Hồng Đào và Hữu Châu, bộ phim cũng ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường nhiều năm gắn bó với nghệ thuật của cả hai.