'Bom tấn' Godzilla của đạo diễn Yamazaki Takashi gây tò mò, 'bữa tiệc rực rỡ' của phim hoạt hình từ DreamWorks

Sự kết hợp của những tên tuổi hàng đầu Nhật Bản

Yamazaki Takashi bắt đầu theo đuổi lĩnh vực kỹ xảo sau khi chịu ảnh hưởng từ những tác phẩm như Star wars và Close encounters of the third kind. Ông gia nhập Shirogumi từ năm 1986, nơi ông tham gia thực hiện kỹ xảo và tổng hợp hình ảnh kỹ thuật số cho nhiều tác phẩm điện ảnh Nhật Bản.

Năm 2000, Yamazaki chính thức ra mắt vai trò đạo diễn với Juvenile. Sau đó, ông tiếp tục khẳng định dấu ấn qua khả năng kết hợp giữa kỹ thuật quay phim và VFX để xây dựng những thế giới điện ảnh giàu tính chân thực.

Các tác phẩm như Always Sanchome no Yuhi (2005), Eien no zero (2013) và Stand by me Doraemon (2014) góp phần đưa tên tuổi ông trở thành một trong những đạo diễn nổi bật của điện ảnh Nhật Bản.

Yamazaki Takashi chính thức trở lại với Godzilla minus zero, đảm nhận đồng thời ba vai trò đạo diễn, biên kịch và VFX. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Nhật Bản như Kamiki Ryunosuke, Hamabe Minami, Nagasawa Masami, Yoshioka Hidetaka, Kunimura Jun, Tanaka Min cùng nhiều gương mặt khác.

Hai năm sau những sự kiện trong phần đầu tiên, Nhật Bản từng bước phục hồi và trở lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, khi một mối đe dọa mới xuất hiện, những nỗ lực tái thiết cuộc sống bình yên một lần nữa đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Koichi Shikishima (Kamiki Ryunosuke) cùng những người đồng đội tiếp tục đối mặt với sự trở lại của Godzilla.

Trailer đồng thời hé lộ sự xuất hiện của nhà sinh vật học Kanji Murakami, chuyên gia dự báo thời tiết Makoto Aoyama cùng nhiều nhân vật mới. Trong đó, Noriko, người sống sót sau cuộc tấn công của Godzilla hai năm trước có cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với Koichi Shikishima. Hàng loạt hình ảnh quy mô lớn cũng được hé lộ, từ những ngôi nhà bị nhấc bổng lên không trung cho đến sự xuất hiện của Godzilla giữa khung cảnh hỗn loạn.

Chuyến phiêu lưu thị giác đề cao tình bạn

Hòn đảo quên lãng - Forgotten island mang đến một "bữa tiệc" hoạt hình rực rỡ, nơi văn hóa Philippines lần đầu được lựa chọn làm bối cảnh cho một tác phẩm Hollywood đến từ DreamWorks animation. Bộ phim đưa khán giả khám phá những nét văn hóa Đông Nam Á vừa gần gũi vừa mới lạ, được thể hiện qua thế giới thần thoại đầy màu sắc và phong cách mỹ thuật sống động.

Phim gợi nhắc chúng ta về sự diệu kỳ của tình bạn, thông qua hành trình của hai nhân vật Jo và Raissa. Cả hai thân nhau như hai chị em, được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện bà Lola kể, những bí ẩn hai đứa trẻ cùng theo đuổi và một thứ ngôn ngữ riêng chỉ những người bạn thân từ thuở nhỏ mới có.

Điều thú vị là hai cô gái gần như đối lập hoàn toàn về tính cách. Jo hành động theo bản năng, bốc đồng, hài hước và luôn là người kéo cả hai vào rắc rối. Raissa sáng dạ, kỷ luật, sống theo kế hoạch và luôn hướng về tương lai. Khi còn nhỏ chính Jo mới là người mơ được sang Mỹ sống cùng cha, nhưng rốt cuộc Raissa lại là người lên đường vì trúng tuyển Caltech. Sự trớ trêu nhỏ ấy khiến cuộc chia tay sắp tới mang thêm một lớp cảm xúc khó gọi tên.

Điều đầu tiên khán giả cảm nhận được ở Hòn đảo quên lãng là một thế giới sống động ở mọi chi tiết. Nhà thiết kế sản xuất Ryan Carlson và giám đốc nghệ thuật Chris Grun đã chủ động tách phim thành hai không gian đối lập. Manila đời thực mang bảng màu ấm và cổ điển, lấy cảm hứng từ chính những album ảnh gia đình của đạo diễn Mercado. Nakali thì bừng lên những mảng màu xanh hồng, chịu ảnh hưởng của văn hóa rave thập niên 1990 và thời trang Y2K.

Bộ phim đem tới cảm giác như xem nhiều phim hoạt hình cùng một lúc, bởi sự đan xen giữa phong cách stylized (vẽ tay) với phong cách anime, giữa một Manila hoài cổ và Nakali rực rỡ, nửa sau còn có sự xuất hiện của phản diện Manananggal rùng rợn. Nhân vật này được chăm chút về mặt tạo hình với gần 10.000 điểm điều khiển, cùng giọng lồng tiếng của nghệ sĩ Lea Salonga tạo nên một ác nhân cực kỳ ấn tượng của màn ảnh hoạt hình năm nay.

Trong cuộc phiêu lưu thị giác ấy, sợi dây gắn kết tất cả các nhân vật là khái niệm kapwa, chỉ một bản sắc chung được hình thành từ sự tôn trọng, quan tâm và gắn bó với nhau. Cụm từ tiếng Tagalog "Tayo na", nghĩa là "đi thôi" nhưng mang hàm ý "cùng nhau đi", được xem như biểu tượng cho tinh thần ấy.