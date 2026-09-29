Lan Hương Như Cố lên sóng, 4 phim của Lưu Học Nghĩa cùng tăng nhiệt

Sau khi Lan Hương Như Cố trở thành một trong những bộ phim cổ trang được chú ý trong tháng 9, Lưu Học Nghĩa tiếp tục tạo thêm hiệu ứng đáng chú ý trên các bảng xếp hạng phim trực tuyến. Sức hút của nhân vật Lâm Cẩm Kỳ khiến khán giả tìm lại những tác phẩm trước đây của nam diễn viên, giúp 4 bộ phim gồm Xuân Hoa Diễm, Thiếu Niên Ca Hành, Hoa Gian Lệnh và Niệm Vô Song cùng xuất hiện trên bảng tăng trưởng nhiệt độ.

Hiện tượng này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Thay vì chỉ tập trung vào bộ phim đang phát sóng, một bộ phận khán giả bắt đầu tìm kiếm những tác phẩm cũ của Lưu Học Nghĩa sau khi bị thu hút bởi màn thể hiện của anh trong Lan Hương Như Cố.

Lưu Học Nghĩa gây chú ý với vai Lâm Cẩm Kỳ trong Lan Hương Như Cố. Ảnh: NSX

4 bộ phim cũ đồng loạt tăng nhiệt

Những tác phẩm được nhắc đến gồm Xuân Hoa Diễm, Thiếu Niên Ca Hành, Hoa Gian Lệnh và Niệm Vô Song. Đây đều là những dự án từng ghi dấu trong quá trình Lưu Học Nghĩa mở rộng vai nam chính trên màn ảnh nhỏ.

Thiếu Niên Ca Hành giúp nam diễn viên được biết đến rộng rãi hơn với vai Vô Tâm. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận vai chính trong Hoa Gian Lệnh với nhân vật Phan Việt và Xuân Hoa Diễm với Mộ Dung Cảnh Hòa. Đến Niệm Vô Song, Lưu Học Nghĩa vào vai Nguyên Trọng, tiếp tục duy trì hình ảnh nam chính trong dòng phim cổ trang.

Thiếu Niên Ca Hành là một trong những tác phẩm được khán giả tìm lại. Ảnh: NSX

Việc 4 tác phẩm cùng tăng nhiệt khi Lan Hương Như Cố đang phát sóng cho thấy hiệu ứng từ một vai diễn mới có thể kéo sự chú ý ngược về những dự án cũ. Đây cũng không phải lần đầu các bộ phim có Lưu Học Nghĩa đóng chính được khán giả tìm lại sau khi một tác phẩm mới của anh lên sóng.

Lan Hương Như Cố tạo thêm dấu ấn cho Lưu Học Nghĩa

Trong Lan Hương Như Cố, Lưu Học Nghĩa đảm nhận vai Lâm Cẩm Kỳ, trưởng tôn của một gia đình quyền thế. Nhân vật vốn có hôn ước với Thẩm Gia Lan, nhưng sau biến cố khiến gia tộc họ Thẩm suy sụp, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng thay đổi.

Lâm Cẩm Kỳ sau đó phải bước vào một cuộc hôn nhân khác theo sự sắp đặt của gia đình. Bề ngoài, anh được xây dựng với hình ảnh lạnh lùng, phong lưu và có phần bất cần. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài đó là một nhân vật có nhiều toan tính, luôn phải quan sát và cân nhắc từng bước đi giữa những cuộc tranh đấu trong gia tộc.

Vai Lâm Cẩm Kỳ giúp Lưu Học Nghĩa tiếp tục gây chú ý với dòng phim cổ trang. Ảnh: NSX

Điểm khiến vai diễn được chú ý nằm ở cách Lưu Học Nghĩa tiết chế biểu cảm. Lâm Cẩm Kỳ không phải kiểu nhân vật liên tục bộc lộ cảm xúc, vì vậy ánh mắt, cử chỉ và những khoảng lặng trở thành công cụ quan trọng để diễn viên thể hiện suy nghĩ phía sau vẻ ngoài bình thản.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Lâm Cẩm Kỳ và Lan Hương cũng tạo thêm sức hút cho bộ phim. Hai nhân vật liên tục rơi vào trạng thái vừa nghi ngờ vừa thăm dò đối phương, trong khi những cảm xúc dành cho nhau ngày càng trở nên khó che giấu.

Lưu Học Nghĩa và Đàm Tùng Vận vì thế có nhiều không gian để tạo ra sự tương tác qua những màn đối đầu, đấu trí và những khoảnh khắc tình cảm được tiết chế. Thành công của tuyến nhân vật này góp phần khiến khán giả quan tâm nhiều hơn đến diễn xuất của nam diễn viên.

Việc các bộ phim cũ của Lưu Học Nghĩa cùng tăng nhiệt cũng gợi lại một hiện tượng từng xuất hiện khi Niệm Vô Song lên sóng. Khi đó, những tác phẩm trước đây có nam diễn viên đóng chính cũng được khán giả tìm kiếm và thảo luận trở lại.

Điểm đáng chú ý là Lưu Học Nghĩa đã có một danh sách vai diễn tương đối dài trong dòng phim cổ trang. Từ Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành, Phan Việt của Hoa Gian Lệnh, Mộ Dung Cảnh Hòa trong Xuân Hoa Diễm đến Nguyên Trọng của Niệm Vô Song, mỗi nhân vật lại mang một màu sắc khác nhau.

Chính sự đa dạng này khiến khán giả mới sau khi biết đến Lâm Cẩm Kỳ có nhiều lựa chọn để tìm hiểu thêm về nam diễn viên. Một vai diễn đang gây chú ý vì thế không chỉ tạo hiệu ứng cho bộ phim hiện tại mà còn có thể kéo theo sự quan tâm dành cho cả hành trình trước đó.

Lưu Học Nghĩa và Đàm Tùng Vận tạo thành cặp đôi chính của Lan Hương Như Cố. Ảnh: iQIYI

Đáng chú ý, Lan Hương Như Cố cũng đang có diễn biến nhiệt độ tích cực trên Tencent Video. Bộ phim lên sóng từ ngày 11/9 và nhanh chóng vượt mốc 30.000 điểm nhiệt độ, sau đó tiếp tục tăng lên trên 33.000, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của nền tảng trong năm 2026.

Từ sức hút của Lâm Cẩm Kỳ, khán giả bắt đầu tìm lại Xuân Hoa Diễm, Thiếu Niên Ca Hành, Hoa Gian Lệnh và Niệm Vô Song. Việc 4 bộ phim cùng xuất hiện trên bảng tăng trưởng nhiệt độ trong một ngày cho thấy hiệu ứng của Lưu Học Nghĩa không chỉ nằm ở tác phẩm đang phát sóng, mà còn có khả năng kéo sự chú ý trở lại với những vai diễn anh từng đảm nhận.

Với một diễn viên có nhiều tác phẩm cổ trang được khán giả biết đến, hiệu ứng này cũng mở ra một hướng nhìn khác về hành trình của Lưu Học Nghĩa: mỗi vai diễn mới không chỉ là một dự án riêng lẻ mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả khám phá lại những dấu ấn trước đó của anh.