Hoa hậu Emoura Phạm tập đến 1h sáng để thi áo tắm ở Miss Grand International

Phần thi áo tắm của Miss Grand International 2026 diễn ra sáng 29/9 trên sân thượng một khách sạn cao cấp ở Bangkok, Thái Lan. Các thí sinh lần lượt trình diễn, thể hiện khả năng sải bước, làm chủ sân khấu và tạo dáng trước ống kính.

Phần thi mở đầu bằng màn đồng diễn của dàn thí sinh, trong đó Emoura Phạm được xếp ở vị trí trung tâm. Cô mặc áo tắm tông hồng, trang điểm sắc nét và buộc tóc đuôi ngựa. Các động tác vũ đạo của cô dứt khoát, nhiều năng lượng.

Sân khấu năm nay có nhiều bậc thang cao nên thí sinh phải giữ thăng bằng ở từng bước chân. Emoura Phạm sải bước chắc chắn, giữ được thần thái trong suốt phần trình diễn và tạo dáng tự tin trước ống kính.

Cô chuẩn bị cho phần thi trong thời gian ngắn. Tối 28/9, sau buổi tổng duyệt với các thí sinh, người đẹp tiếp tục tập cùng huấn luyện viên riêng đến khoảng 1h sáng để chỉnh lại từng bước đi, dáng đứng và biểu cảm. Khoảng 3h sáng hôm sau, cô đã dậy để trang điểm và làm tóc cùng ê-kíp.

Emoura Phạm sải bước trong phần thi áo tắm.

Theo Emoura Phạm, áo tắm là một trong những phần thi cô mong đợi nhất. Trước khi sang Thái Lan, người đẹp đã dành nhiều thời gian tập cùng huấn luyện viên ở Việt Nam để cải thiện kỹ năng trình diễn, kiểm soát hình thể và phong thái trên sân khấu.

Sau phần thi, người đẹp cho biết cảm giác đầu tiên của cô là nhẹ nhõm và vui. "Tôi biết mình đã nỗ lực rất nhiều cho khoảnh khắc này và hôm nay tôi đã có thể mang tất cả những gì mình chuẩn bị lên sân khấu", cô nói. Nàng hậu cho rằng điều quan trọng nhất là được bước lên sân khấu với tâm thế thoải mái và thể hiện trọn vẹn năng lượng của mình.

"Những ngày qua lịch trình khá dày nhưng chính những lúc như thế này lại khiến em cảm nhận rõ hơn mình đang thực sự sống trong hành trình Miss Grand International", Emoura Phạm chia sẻ.

Sắp tới, cô sẽ dự vòng phỏng vấn kín ngày 4/10, tiếp đó là bán kết và phần trình diễn trang phục dân tộc ngày 7/10. Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra ngày 10/10 tại MGI Hall, Bangkok.

Các thí sinh nóng bỏng diễn bikini trên tầng cao.

Sau gần 2 tuần tranh tài, Emoura Phạm đã nhiều lần có tên trong các hạng mục bình chọn. Gần đây nhất, cô vào top 40 Country's Power of The Year và đi tiếp vào vòng bình chọn thứ 2. Người thắng hạng mục này sẽ vào thẳng top 20 chung cuộc.

Trước khi cuộc thi chính thức khởi động, cô đã lọt top 10 Pre-Arrival (Bình chọn trước khi thi chính thức). Cô cũng nhiều lần dẫn đầu hạng mục Miss Popular Vote (Bình chọn thí sinh yêu thích nhất). Ở Grand Day Experience, Emoura Phạm đứng thứ nhất và là đại diện châu Á duy nhất trong top 10. Nhờ các kết quả này, cô có thêm cơ hội giao lưu và thể hiện bản thân trước Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut.

Tối 24/9, trong phần thi tài năng, Emoura Phạm vào top 15 với tiết mục vừa hát vừa nhảy trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter.

Trang phục của đại diện Việt Nam cũng được chú ý. Các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, trong đó có Sash Factor, nhiều lần đưa cô vào danh sách thí sinh mặc đẹp nhất trong ngày. Cô từng đứng đầu bảng xếp hạng của Sash Factor ở ngày thi thứ 3.

Ảnh: MGI, video: E.P