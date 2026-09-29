Lan Hương Như Cố là bộ phim đang được quan tâm trên màn ảnh Hoa ngữ, chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của tác giả Hòa Yến Sơn. Tác phẩm có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa trong vai chính, xoay quanh hành trình nhiều biến cố của Thẩm Gia Lan và Lâm Cẩm Kỳ.

Mới đây, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về cái kết của Lan Hương Như Cố nhanh chóng nhận được sự chú ý. Theo nội dung được chia sẻ, chuyện tình của hai nhân vật chính sẽ khép lại bằng một kết cục buồn. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được xác nhận chính thức từ phía đoàn phim, do đó chưa thể khẳng định đây là đại kết cục thực sự của tác phẩm.

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa phim Lan Hương Như Cố.

Theo nội dung đang được lan truyền, Lâm Cẩm Kỳ được cho là qua đời ở tuổi 50 vì sức khỏe suy kiệt do những vết thương cũ trong thời gian chinh chiến. Sau khi chồng qua đời, Lan Hương một mình quán xuyến gia đình trong nhiều năm. Cô sống đến tuổi già rồi qua đời, trong khi vụ án của Thẩm gia vẫn chưa kịp được làm sáng tỏ.

Một trong những chi tiết khiến khán giả đặc biệt chú ý là cảnh Lâm Cẩm Kỳ nằm trên giường bệnh và buộc sợi chỉ đỏ xin từ miếu Nguyệt Lão vào cổ tay của cả hai. Anh được cho là đã nhắc lại hai thân phận của người vợ, từ Thẩm Gia Lan khi đính hôn đến Hứa Lan Hương khi thành thân, đồng thời gửi gắm lời hẹn rằng kiếp sau nhất định sẽ nhận ra nhau.

Nếu đúng như thông tin đang được chia sẻ, đây sẽ là một đoạn kết mang màu sắc bi thương, khi hai nhân vật đã trải qua nhiều năm bên nhau nhưng cuối cùng vẫn phải hẹn gặp lại ở một kiếp khác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khán giả vẫn cần chờ diễn biến chính thức của phim để xác nhận thông tin này.

Hình ảnh cái kết được lan truyền.

Về nội dung, Lan Hương Như Cố mở đầu bằng biến cố lớn của Thẩm gia. Thẩm Gia Lan vốn là trưởng nữ trong một gia đình quyền thế, đồng thời có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ. Sau khi Thẩm gia gặp họa, Gia Lan buộc phải thay đổi thân phận để tìm đường sống.

Từ một tiểu thư danh giá, cô trở thành Hứa Lan Hương và bước vào Lâm phủ với thân phận nha hoàn. Tại đây, Lan Hương phải che giấu thân phận thật, đối mặt với những mối quan hệ phức tạp trong gia đình họ Lâm, đồng thời từng bước tìm kiếm sự thật liên quan đến biến cố của gia đình mình.

Mối quan hệ giữa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ cũng từ những nghi ngờ, khoảng cách dần chuyển thành tình cảm. Bên cạnh tuyến tình yêu, hành trình tìm lại công bằng cho Thẩm gia là một trong những nội dung quan trọng của bộ phim.

Đáng chú ý, bản phim có nhiều thay đổi so với nguyên tác Lan Hương Duyên. Vì vậy, việc một số tình tiết và kết cục được chia sẻ trên mạng có phải là nội dung chính thức của phiên bản truyền hình hay không vẫn cần được kiểm chứng qua những tập phim cuối cùng.

Theo thông tin lan truyền, Lan Hương phải thủ tiết 30 năm sau khi Lâm Cẩm Kỳ qua đời.

Sức hút của Lan Hương Như Cố đến từ sự kết hợp của hai diễn viên chính Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, cùng câu chuyện tình cảm pha màu sắc gia đấu, quyền mưu. Những thông tin liên quan đến diễn biến cuối cùng của phim vì thế liên tục trở thành chủ đề được khán giả quan tâm trên mạng xã hội.

Hiện tại, cái kết được chia sẻ rộng rãi vẫn nên được xem là thông tin đang lan truyền, thay vì kết luận chính thức. Khán giả vẫn phải chờ những diễn biến cuối cùng của Lan Hương Như Cố để biết số phận thực sự của Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ.