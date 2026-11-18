Lãnh đạo Sở Tài chính kiểm tra hạng mục Công viên bờ sông Kỳ Cùng

Những ngày giữa tháng 11/2026, khu vực bờ sông Kỳ Cùng, đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Những lối đi dạo, thảm cỏ, hàng cây xanh cùng hệ thống chiếu sáng được hoàn thiện, tạo nên không gian thoáng đãng.

Đây là hạng mục thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 51,6 tỷ đồng. Đến nay, hạng mục công viên bờ sông Kỳ Cùng đã cơ bản hoàn thành; khu vực bãi đỗ xe công cộng phường Lương Văn Tri, nhà thầu đang xây dựng tiểu cảnh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Tổng khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt trên 85%, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng giữa tháng 12/2026.

Chị Hoàng Hồng Nhung, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng chia sẻ: Năm nào vào dịp này tôi cũng đến Lạng Sơn đi lễ đền, chùa. So với trước đây, khu vực ven sông Kỳ Cùng nay khang trang, sạch đẹp và thoáng đãng hơn, tạo thêm nơi đi dạo, ngắm cảnh cho người dân và du khách.

Cũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, dự án Công viên trung tâm Lương Văn Tri và bãi đỗ xe công cộng có tổng mức đầu tư hơn 126,6 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án khoảng 14.900 m². Trong đó, khu vực xây dựng công viên rộng khoảng 8.521 m², gồm quảng trường trung tâm, đường dạo, cây xanh, thảm cỏ; điểm nhấn là cụm biểu tượng đàn tính, hoa hồi mang nét văn hóa đặc trưng của Xứ Lạng.

Đến nay, dự án đã triển khai phá dỡ công trình Thư viện tỉnh trên khu đất có diện tích khoảng 4.100 m² để tạo mặt bằng thực hiện dự án. Các khu vực còn lại, gồm công trình Viễn thông VNPT Lạng Sơn, Bưu điện Cửa Đông và dãy nhà tập thể ngành bưu điện, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng. Dự kiến, cuối tháng 11/2026, dự án sẽ triển khai thi công các hạng mục xây dựng trên phần diện tích có mặt bằng, đồng thời tiếp tục giải phóng mặt bằng đối với những khu vực còn lại.

Ông Đinh Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH hoa cây cảnh Việt Trung (Lạng Sơn) cho biết: Để tạo cảnh quan hài hòa, công ty chú trọng lựa chọn các loại cây, hoa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Lạng Sơn, có khả năng sinh trưởng tốt, tạo bóng mát và bảo đảm mỹ quan. Bên cạnh đó, đơn vị cũng nghiên cứu, đưa vào trồng một số giống cây mới nhằm đa dạng hóa hệ thống cây xanh đô thị.

Cùng với việc đầu tư xây dựng các công viên, không gian xanh, nhiều công trình chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng tại các phường trung tâm cũng đang được triển khai. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn các phường: Lương Văn Tri, Tam Thanh và Kỳ Lừa triển khai gần 20 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng, tập trung cải tạo hệ thống thoát nước, chiếu sáng, nâng cấp đường, vỉa hè và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Tại phường Tam Thanh, các công trình cải tạo hệ thống thoát nước, lắp đặt điện trang trí trên một số tuyến phố và nạo vét hồ Phai Loạn đang được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng, cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị. Đến nay, công trình thoát nước đường Trần Đăng Ninh và các hạng mục điện trang trí đã hoàn thành; công trình nạo vét hồ Phai Loạn đang tiếp tục thực hiện.

Ông Đinh Trọng Kiên, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh cho biết: Từ đầu năm đến nay, phường triển khai 6 dự án, công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan với tổng kinh phí đầu tư gần 25 tỷ đồng. Trên cơ sở rà soát hiện trạng hạ tầng và nhu cầu sinh hoạt của người dân, phường lựa chọn các công trình ưu tiên đầu tư, gắn việc cải tạo hạ tầng với hoàn thiện hệ thống thoát nước và xử lý môi trường, từng bước khắc phục những bất cập trong sinh hoạt, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn.

Cùng với các công trình do các phường triển khai, Sở Xây dựng thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Hùng Vương và dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh, với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Các công trình này không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị tại khu vực trung tâm.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chiếu sáng đô thị, Sở Xây dựng đang phối hợp với các phường: Lương Văn Tri, Đông Kinh và Tam Thanh rà soát, khảo sát hiện trạng các tuyến đường, xây dựng phương án bổ sung, cải tạo hệ thống chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và góp phần tạo cảnh quan đô thị đồng bộ.

Ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng xây dựng và Giao thông, Sở Xây dựng cho biết: Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị sẽ đề xuất phương án đầu tư hệ thống chiếu sáng phù hợp với từng tuyến đường, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng hiện có. Trong đó, chú trọng kết hợp chiếu sáng phục vụ đi lại với trang trí cảnh quan, sử dụng điện tiết kiệm và thuận tiện trong quản lý, vận hành. Dự kiến việc triển khai thực hiện bắt đầu từ cuối tháng 11/2026.

Những đổi thay không chỉ làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường sống mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng đô thị Xứ Lạng văn minh, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn du khách.