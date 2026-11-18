Đô thị biển gắn với du lịch và kinh tế biển

Ngày 12.11.2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 5399/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung đô thị hai phường Phước Hội và La Gi đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch khoảng 11.070,2 ha, gồm 10.670,2 ha đất liền và khoảng 400 ha dự kiến mở rộng về phía biển, gắn với tuyến đường ven biển. Trong đó, Phước Hội khoảng 185 ha và La Gi khoảng 215 ha.

Biển La Gi. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Quy hoạch xác định khu vực này là một cực phát triển phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, với sự kết hợp giữa đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, du lịch và kinh tế biển. Đây cũng là hướng phát triển được tỉnh đặt ra từ quá trình lập quy hoạch, trong đó yêu cầu khai thác không gian ven biển và sông Dinh để hình thành các khu đô thị mới, trung tâm thương mại - dịch vụ và các sản phẩm du lịch.

Điểm đáng chú ý là không gian du lịch được đặt cùng với cấu trúc đô thị, thay vì chỉ bố trí các khu nghỉ dưỡng riêng lẻ ven biển. Khu vực hai bên cửa sông Dinh được nghiên cứu lấn biển có chọn lọc, kết hợp quảng trường biển, bãi tắm công cộng, công viên và không gian mở. Dọc hai bờ sông, quy hoạch định hướng hình thành không gian đi bộ, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm, đồng thời giữ hành lang cây xanh phục vụ thoát lũ.

Khu vực ven biển phía Đông rộng khoảng 1.596 ha, dự kiến phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, công viên và quảng trường. Trên trục N2, quy hoạch còn bố trí trung tâm y tế chất lượng cao gắn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng.

Cảng cá La Gi được định hướng nâng cấp, vừa đảm nhiệm vai trò đầu mối hải sản cấp vùng, vừa kết hợp bến du thuyền và khu neo đậu tránh trú bão. Cách tổ chức này cho thấy du lịch biển trong quy hoạch mới được đặt trong mối liên hệ với cảnh quan sông Dinh, hoạt động nghề cá, dịch vụ đô thị và kinh tế đêm.

Định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển du lịch mới của Lâm Đồng. Năm 2025, tỉnh đón hơn 20,76 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 56.800 tỉ đồng. Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu khoảng 25,08 triệu lượt khách và doanh thu khoảng 71.500 tỉ đồng; trong các loại hình được ưu tiên có du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và du lịch biển đảo.

Đến 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đã đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế khoảng 1 triệu lượt.

Trong bức tranh du lịch đó, khu vực La Gi - Phước Hội có lợi thế kết nối với chuỗi điểm đến ven biển phía Đông của tỉnh, từ Mũi Né, Phan Thiết, Tiến Thành đến La Gi, đồng thời hướng kết nối về Hồ Tràm và TP.HCM. Quy hoạch đường ven biển, Quốc lộ 55 và các tuyến kết nối nội vùng vì vậy có ý nghĩa lớn đối với khả năng hình thành các tuyến du lịch liên kết.

350.000 người sẽ tập trung ở đâu?

Theo quy hoạch, dân số khu vực từ khoảng 112.526 người năm 2025 dự kiến tăng lên 165.000 người năm 2030 và khoảng 350.000 người năm 2050. Trong con số cuối kỳ có khoảng 65.100 người quy đổi từ khách du lịch và lao động phi nông nghiệp.

Như vậy, quy mô 350.000 người không hoàn toàn đồng nghĩa với 350.000 cư dân thường trú. Một phần đáng kể được tính toán từ nhu cầu phục vụ hoạt động du lịch và các ngành kinh tế phi nông nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng khi nhìn vào quy mô đất đô thị và hệ thống hạ tầng mà đồ án đề xuất.

Toàn khu vực được chia thành 4 khu vực phát triển.

Khu đô thị lõi trung tâm rộng khoảng 2.798ha, dự báo 140.000 người vào năm 2050. Không gian này mở từ khu dân cư hiện hữu ven sông Dinh ra phía cửa biển, bao gồm khu vực dự kiến lấn biển. Đây sẽ là nơi tập trung các chức năng tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Khu đô thị phía Tây rộng khoảng 3.103,2ha, dự báo 110.000 người. Khu vực này thiên về logistics, thương mại và dịch vụ hỗ trợ sản xuất, với trung tâm logistics, chợ đầu mối nông sản, trung tâm đổi mới sáng tạo và bến xe đối ngoại; đồng thời kết nối với các khu công nghiệp Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II.

Khu đô thị phía Đông rộng khoảng 1.596ha, dự báo 90.000 người. Đây là khu vực có vai trò rõ nhất về du lịch biển, với các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, công viên, quảng trường và các dịch vụ gắn với không gian biển.

Khu sản xuất, du lịch và sinh thái nông lâm nghiệp rộng khoảng 3.573ha, dự báo 10.000 người. Khu vực này kết hợp các cụm công nghiệp Tân Bình, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, rừng sản xuất và du lịch sinh thái.

Tổng cộng, bốn khu vực tương ứng với 350.000 người vào năm 2050. Cấu trúc này cho thấy đô thị không phát triển đồng đều theo một mô hình mà được phân vai khá rõ: lõi trung tâm tập trung dịch vụ - du lịch - kinh tế biển; phía Đông khai thác trực tiếp lợi thế biển; phía Tây làm đầu mối logistics và sản xuất; còn khu vực phía Nam và phía Tây Nam dành không gian cho sinh thái, nông nghiệp và các hoạt động sản xuất.

Từ đô thị ven biển đến điểm đến du lịch mới

Để kết nối các khu vực, quy hoạch tiếp tục phát huy Quốc lộ 55, ĐT.719, đường ven biển và các tuyến tránh. Tuyến đường ven biển được định hướng kết nối La Gi với Hồ Tràm ở một đầu và Phan Thiết ở đầu còn lại.

Về giao thông công cộng, đồ án nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị La Gi - Mũi Kê Gà - Phan Thiết theo định hướng dài hạn và tuyến BRT dọc Quốc lộ 55 kết nối khu vực Hồ Tràm, TP.HCM. Trong giai đoạn trước mắt, xe buýt, ô tô điện và việc mở thêm các tuyến trên mạng đường hiện hữu được ưu tiên.

Các phương án này, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ quyết định khả năng kết nối các điểm du lịch với khu dân cư và trung tâm dịch vụ. Với một đô thị biển dự kiến có tới 350.000 người, bài toán không chỉ là đưa du khách đến bãi biển mà còn phải tạo được hệ thống giao thông đủ thuận tiện để du khách tiếp cận các khu nghỉ dưỡng, không gian công cộng, khu vui chơi, chợ, dịch vụ ven sông và các điểm trải nghiệm.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, ưu tiên giao thông, chống ngập, kè sông, kè biển, trường học, bệnh viện, nhà ở xã hội và chỉnh trang trung tâm hiện hữu. Đất xây dựng đô thị dự kiến tăng từ khoảng 4.554ha năm 2030 lên 8.206 ha năm 2050.

Với riêng không gian biển, yêu cầu đặt ra là phát triển du lịch nhưng vẫn phải giữ được khả năng tiếp cận của cộng đồng. Quảng trường, bãi tắm công cộng, công viên và hành lang xanh ven sông được đưa vào quy hoạch cùng các khu nghỉ dưỡng giúp tạo sự cân bằng giữa không gian kinh doanh và không gian công cộng.

Trong định hướng phát triển du lịch toàn tỉnh, Lâm Đồng hiện cũng xác định lợi thế đặc biệt của địa phương sau sắp xếp là sự kết nối giữa “rừng” và “biển”, đồng thời phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, thể thao và du lịch biển đảo.

Vì vậy, với Phước Hội - La Gi, giá trị của quy hoạch đến năm 2050 không nằm riêng ở 400ha mở rộng ra biển hay quy mô 350.000 người. Quan trọng hơn là cách đô thị này kết nối biển, sông Dinh, nghề cá, dịch vụ, nghỉ dưỡng và không gian công cộng thành một hệ sinh thái đô thị - du lịch. Nếu hạ tầng giao thông và các dự án dịch vụ được triển khai đúng tiến độ, La Gi có cơ sở để chuyển từ một điểm đến ven biển thành một đô thị du lịch có khả năng lưu trú, trải nghiệm và phục vụ du khách quanh năm.

Những con số đáng chú ý

11.070,2ha: Tổng diện tích Quy hoạch chung đô thị Phước Hội - La Gi đến năm 2050.

400ha: Diện tích dự kiến mở rộng về phía biển; Phước Hội khoảng 185ha, La Gi khoảng 215ha.

350.000 người: Quy mô dân số dự báo năm 2050, trong đó khoảng 65.100 người quy đổi từ khách du lịch và lao động phi nông nghiệp.

140.000 người: Dân số dự báo tại khu đô thị lõi trung tâm.

90.000 người: Dân số dự báo tại khu đô thị phía Đông, nơi tập trung nhiều chức năng nghỉ dưỡng, vui chơi, công viên và quảng trường.

25,08 triệu lượt: Mục tiêu khách du lịch Lâm Đồng năm 2026.

71.500 tỉ đồng: Mục tiêu doanh thu du lịch Lâm Đồng năm 2026.

18 triệu lượt: Lượng khách Lâm Đồng ước đón trong 9 tháng năm 2026.