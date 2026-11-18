Bãi biển Thương Chánh, Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Với quy mô quy hoạch khoảng 28.661ha, bao gồm 6 phường ven biển, Phan Thiết được định hướng phát triển thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, giữ vai trò cực tăng trưởng về kinh tế biển, du lịch và đầu mối kết nối liên vùng.

Quy hoạch hướng tới hình thành đô thị đa cực, hiện đại, xanh, thông minh, khai thác hiệu quả hệ thống giao thông đa phương thức, trở thành trung tâm du lịch-di sản, văn hóa-thể thao biển tầm cỡ quốc tế vào năm 2050.

Mở rộng không gian, hình thành đô thị đa cực

Ngày 17/11, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch chung 6 phường khu vực ven biển, định hướng xây dựng và phát triển Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam của tỉnh.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu có quy mô khoảng 28.661ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 6 phường: Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng, Mũi Né; đảo Hòn Lao và phần mở rộng ra biển theo hướng hình thành tuyến đường ven biển.

Quy hoạch đặt mục tiêu tổ chức không gian đô thị trong mối quan hệ tổng thể với toàn vùng tỉnh Lâm Đồng, đồng thời tăng cường kết nối với các dự án chiến lược của quốc gia.

Thay vì tập trung phát triển trong phạm vi đô thị hiện hữu, Phan Thiết được định hướng mở rộng không gian theo hướng biển, hình thành các khu vực phát triển gắn với những lợi thế riêng về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và giao thông.

Trong cấu trúc đô thị mới, việc tăng cường liên kết giữa khu vực trung tâm với các phường ven biển, khu du lịch và đầu mối giao thông sẽ tạo thêm dư địa phát triển, từng bước hình thành các cực tăng trưởng bổ trợ cho nhau.

Đặc biệt, không gian đô thị được tổ chức theo hướng tăng khả năng tiếp cận biển, phát triển du lịch sinh thái hướng biển, cải thiện cảnh quan ven biển, mở rộng không gian xanh và không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Cùng với mở rộng không gian xây dựng, quy hoạch chú trọng phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu quan trọng đối với một đô thị ven biển, nơi quá trình phát triển kinh tế, du lịch cần gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và cảnh quan tự nhiên.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai đại lộ 4.700 tỷ đồng kết nối đa phương thức vào trung tâm Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đến năm 2030, Phan Thiết được xác định phải khẳng định vai trò cực tăng trưởng của tỉnh thông qua phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, tài chính, logistics và ngành khai thác-chế biến hải sản; đồng thời đẩy mạnh liên kết với Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Dân số đô thị dự báo đạt khoảng 490.800 người vào năm 2030 và khoảng 850.000 người vào năm 2050. Quy mô dân số tăng đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc của người dân.

Giao thông đa phương thức tạo động lực phát triển

Một trong những nền tảng quan trọng để hiện thực hóa quy hoạch là hệ thống giao thông kết nối đa phương thức đang được triển khai. Phan Thiết được định hướng phát huy hiệu quả mạng lưới giao thông huyết mạch gồm cảng hàng không, cảng biển, đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và hệ thống đường sắt. Qua đó, từng bước khơi thông hành lang kinh tế kết nối vùng cao nguyên với duyên hải, mở rộng giao thương với vùng Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đáng chú ý, Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng, dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2027 tại phường Mũi Né, được xác định là cửa ngõ quốc tế, đồng thời là hạt nhân phát triển mô hình đô thị sân bay. Khi đi vào khai thác, công trình này sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của du khách, nhà đầu tư và doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ hàng không, thương mại, lưu trú và du lịch.

Ở phía Tây, quần thể hai nhà ga đường sắt Bắc-Nam và đường sắt tốc độ cao tại phường Bình Thuận được định hướng trở thành đầu mối TOD cửa ngõ. Đây sẽ là điểm trung chuyển hành khách từ đường sắt tốc độ cao và đường sắt quốc gia sang hệ thống đường sắt đô thị, xe buýt điện để vào lõi trung tâm đô thị.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, mục tiêu đến năm 2050 là hình thành và đưa vào vận hành các khu đô thị theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD) quanh khu vực nhà ga đường sắt và Cảng hàng không Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng gồm phần quân sự và dân dụng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Mô hình TOD hướng tới tổ chức các khu dân cư, thương mại và dịch vụ gắn với các đầu mối giao thông công cộng, tăng khả năng tiếp cận phương tiện vận tải, hạn chế phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Việc phát triển các khu đô thị theo định hướng này sẽ góp phần kết nối những cực phát triển mới, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng chiến lược.

Bên cạnh các đầu mối giao thông lớn, mạng lưới đường bộ cũng được quy hoạch theo hướng tăng cường liên kết giữa các khu vực. Cụ thể, tuyến đường bộ cao tốc từ phường Bình Thuận vào lõi trung tâm sẽ tạo kết nối giữa cửa ngõ phía Tây với khu vực đô thị. Trục Bắc-Nam kết nối Hàm Thắng-Phú Thủy, nối thông ra Cảng hàng không Phan Thiết và Quốc lộ 28B, góp phần mở rộng khả năng lưu thông.

Tuyến tránh Quốc lộ 1 đóng vai trò vành đai thu gom phương tiện tải trọng lớn, giảm áp lực giao thông xuyên tâm. Trong khi đó, tuyến đường ven biển tạo thành trục cảnh quan kéo dài từ Tiến Thành qua lõi trung tâm đến Mũi Né, vừa tăng cường kết nối các khu vực ven biển, vừa mở rộng không gian phát triển du lịch và dịch vụ.

Việc kết nối đồng bộ đường hàng không, đường sắt, đường bộ và cảng biển được kỳ vọng hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, tạo thuận lợi cho vận chuyển hành khách, hàng hóa, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư. Đây cũng là điều kiện để Phan Thiết phát huy vai trò trung chuyển giữa khu vực cao nguyên, duyên hải và các vùng kinh tế trọng điểm.

Hướng tới trung tâm du lịch, kinh tế biển tầm quốc tế

Cùng với phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, du lịch tiếp tục được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Phan Thiết. Theo dự báo, đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt khoảng 12 triệu lượt/năm, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt. Đến năm 2050, lượng khách dự kiến tăng lên khoảng 28 triệu lượt/năm, với khoảng 3,9 triệu lượt khách quốc tế.

Để đáp ứng quy mô khách du lịch ngày càng tăng, Phan Thiết cần phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch đặc trưng; đồng thời bảo đảm chất lượng môi trường, cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương. Trong đó, liên kết với Khu du lịch quốc gia Mũi Né là một trong những định hướng trọng tâm.

Với lợi thế về cảnh quan biển và các hoạt động du lịch đặc trưng, khu vực này có điều kiện phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, thể thao biển và trải nghiệm sinh thái. Khi được kết nối thuận lợi hơn với lõi đô thị Phan Thiết và các đầu mối giao thông mới, Mũi Né sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2050, Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm hiện đại, đô thị động lực cấp tiểu vùng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là cửa ngõ kinh tế biển hướng ra quốc tế và trung tâm kết nối liên vùng. Đồng thời, xây dựng thương hiệu du lịch Phan Thiết-Mũi Né theo hướng bền vững, xanh, an toàn và giàu bản sắc, trở thành trung tâm du lịch-di sản, văn hóa-thể thao biển tầm cỡ quốc tế.

Bên cạnh du lịch, kinh tế biển, kinh tế đêm, tài chính, logistics và khai thác-chế biến hải sản cũng được xác định là những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng. Việc phát triển đa dạng các ngành kinh tế sẽ góp phần mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ và hình thành hệ sinh thái kinh tế đô thị có giá trị gia tăng cao hơn.

Đặc biệt, lợi thế kết nối giữa vùng cao nguyên với duyên hải được xem là yếu tố quan trọng để Phan Thiết mở rộng vai trò trong cấu trúc kinh tế liên vùng. Thông qua các tuyến giao thông huyết mạch, đô thị có điều kiện trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, hành khách, thúc đẩy trao đổi thương mại, dịch vụ giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để hiện thực hóa mục tiêu quy hoạch, yêu cầu đặt ra là triển khai đồng bộ giữa phát triển không gian đô thị, đầu tư hạ tầng giao thông và tổ chức các hoạt động kinh tế; bảo đảm các dự án chiến lược được kết nối trong một tổng thể thống nhất. Cùng với đó, bảo vệ môi trường biển, duy trì không gian xanh, nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa cần được chú trọng trong suốt quá trình phát triển.

Với quy mô quy hoạch khoảng 28.661ha và hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đang từng bước hình thành, Phan Thiết được định hướng chuyển từ mô hình đô thị tập trung sang không gian phát triển đa cực, liên kết chặt chẽ giữa các khu vực ven biển, trung tâm và đầu mối giao thông. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, trở thành cửa ngõ giao thương và đầu mối kết nối đa phương thức giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ./.