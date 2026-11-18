Theo đó, có tổng cộng 44 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm 30 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 14 thủ tục hành chính cấp xã. Đây là các thủ tục đã được công bố tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 và Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 9/10/2025 của Chủ tịch UBND thành phố.

Ở cấp tỉnh có 30 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, như xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tách thửa hoặc hợp thửa đất...

Đối với cấp xã, có 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, như tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất; xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004...

Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính này nhằm cập nhật, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.