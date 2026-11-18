UBND thành phố hủy danh mục cơ sở nhà, đất Hội Chữ thập đỏ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin có diện tích đất 2.755,1m2, diện tích nhà 1.425,9m2, tại địa chỉ 108 Nguyễn Trường Tộ, phường Hội An, đã được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 20/4/2026. Thay vào đó, giao cơ sở nhà, đất này cho Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội An để chuyển đổi công năng và quản lý, sử dụng.

Đồng thời hủy danh mục tiếp nhận đối với cơ sở Trường Tiểu học Lê Độ (cơ sở 2), có diện tích đất 2.532,5m2, diện tích nhà 320m2 tại tổ dân phố Bàu Ốc, phường Hội An Tây theo Quyết định số 4687/QĐUBND ngày 13/10/2026. Thành phố giao cơ sở này cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây để chuyển đổi công năng và quản lý, sử dụng.

UBND thành phố giao 2 cơ sở nhà, đất tại xã Thượng Đức cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã tiếp nhận, chuyển đổi công năng và quản lý, sử dụng, gồm Trường Bổ túc văn hóa Đại Lãnh (cũ), thôn Hà Tân và Trường Mẫu giáo Đại Sơn, cụm Tân Đợi (cũ), thôn Đại Sơn.

Sở Tài chính có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt và tổng thể phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất trên địa bàn, bảo đảm phù hợp quy định hiện hành.