Dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30/11 do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa.

Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tháng 8/2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội từng mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản cùng các bị cáo liên quan đến vụ án trên.

Quảng cáo gian dối về pháp lý dự án

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, bị cáo Lê Thanh Thản (Tổng Giám đốc Công ty Bemes - chủ đầu tư dự án) bị truy tố tội “lừa dối khách hàng”. Cùng vụ án, 5 bị cáo là cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Cáo trạng cáo buộc các cựu cán bộ này không thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn sai phạm trong thời gian công trình thi công, từ ngày 31/10/2010 đến 25/11/2012. UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông và Thanh tra xây dựng quận “không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý” với công trình này.

Ông Lê Thanh Thản khai nhận hành vi, cho rằng do “nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh” nên chưa kịp hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Để khắc phục hậu quả, Công ty Bemes đã thỏa thuận mua lại 39 căn ở tòa CT6C. Năm 2019, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội xác nhận bảo lãnh 530 tỷ đồng; tháng 4/2026, ngân hàng này cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng để Bemes bồi thường.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, doanh nghiệp này được cấp phép 6.759 căn hộ tại 12 dự án, nhưng thực tế đã xây 24.943 căn, vượt 18.184 căn (gấp 3,7 lần số lượng được phê duyệt). Nhiều hộ dân đã ở hơn 10 năm, trả đủ tiền nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Người mua nhà được xác định không có lỗi

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/10 vừa qua, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết 96 về quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn. Theo đó, công trình vi phạm tại 12 dự án của Mường Thanh được chia 2 nhóm: được tồn tại có điều kiện; hoặc phải phá dỡ. Trong đó, công trình cao tầng muốn được tồn tại phải đáp ứng 5 tiêu chí. Thứ nhất, đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trên thực tế. Thứ hai, bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, không ảnh hưởng công trình lân cận.

Thứ ba, bảo đảm chỉ tiêu tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (cấp nước, cấp điện, đỗ xe) và hạ tầng xã hội thiết yếu (trường học, sinh hoạt cộng đồng), theo quy hoạch hoặc phương án khắc phục. Thứ tư, các khối tháp có ít nhất 3 mặt đứng bảo đảm khoảng cách theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại thời điểm xây dựng. Thứ năm, không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và hành lang an toàn giao thông. Nhà thấp tầng được tồn tại nếu hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Phường Kiến Hưng đã rà soát 1.584 căn hộ chung cư CT6 và dự kiến di dời, phá dỡ 126 căn ở tầng 2 - 3, hoàn trả công năng theo quy hoạch. Số còn lại từ tầng 4 đến tầng 32 được tồn tại có điều kiện. Với 38 căn nhà liền kề, 10 căn phải phá dỡ, phần lớn nằm trên đất quy hoạch trường mầm non và đường giao thông nội bộ.

Chủ đầu tư phải nộp phần thu lợi bất hợp pháp, tính bằng diện tích sàn xây vượt nhân với đơn giá 1 mét vuông xây dựng tại thời điểm công trình đưa vào sử dụng, nhân 50%.

Người mua nhà được xác định là không có lỗi, và chia thành 4 nhóm. Nếu căn hộ được tồn tại, người dân không phải nộp chi phí khắc phục hậu quả của chủ đầu tư; được cấp giấy chứng nhận sau khi người mua hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Nếu phải di dời, người dân được bồi thường theo giá thị trường do Hội đồng thẩm định giá xác định, hoặc theo quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền; được tạm cư tại chỗ đến khi có thông báo thực hiện phương án; bàn giao căn hộ trong 90 ngày kể từ khi nhận đủ tiền bồi thường.

Nhóm thứ 3 được ưu tiên mua nhà ở tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện; người đủ điều kiện được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án của chủ đầu tư. Cuối cùng, hộ có thu nhập duy nhất từ kinh doanh ở phần khối đế bị chuyển đổi công năng được chủ đầu tư hỗ trợ một lần, bằng 6 tháng lương tối thiểu vùng. Nếu chủ đầu tư không thực hiện, UBND TP Hà Nội dùng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư hoặc cưỡng chế tài sản.