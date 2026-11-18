Ngày 13/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Mai Trung Nghĩa, Chấp hành viên, Trưởng Thi hành án dân sự Khu vực 2 (Thi hành án dân sự TP Hải Phòng) cho biết, đến nay đơn vị vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể để cưỡng chế, thu hồi 2 lô đất bị chiếm dụng hơn 15 năm qua của gia đình thương binh nặng 1/4 Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1950, trú tại phường Lê Chân).

Theo ông Nghĩa, quá trình triển khai kế hoạch cưỡng chế phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục bảo vệ cưỡng chế, biện pháp nghiệp vụ và hiện trạng công trình xây dựng trên 2 lô đất. Vì vậy, cơ quan thi hành án đang tiếp tục giải quyết các công việc liên quan, chưa thể xác định thời điểm tổ chức cưỡng chế.

Hai lô đất của gia đình thương binh nặng bị chiếm dụng suốt 15 năm qua, xây nhà ở và kinh doanh.

Cũng trong sáng 13/11, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, để tìm hiểu thêm về tiến độ thực hiện nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nhiều lần lùi thời hạn cưỡng chế

Việc chưa thể ấn định ngày cưỡng chế diễn ra trong bối cảnh cơ quan thi hành án đã nhiều lần đưa ra mốc thời gian thực hiện, đồng thời nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo TP Hải Phòng.

Đầu tháng 8, Thi hành án dân sự TP Hải Phòng báo cáo UBND thành phố về kế hoạch cưỡng chế, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc bàn giao 2 lô đất cho gia đình ông Vĩnh trước ngày 15/9.

Theo báo cáo, trong thời gian xây dựng kế hoạch cưỡng chế, cơ quan thi hành án tiếp tục chỉ đạo đơn vị khu vực phối hợp với chính quyền địa phương vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, đồng thời tổ chức buổi thỏa thuận cuối cùng nhằm bảo đảm quá trình thi hành án chặt chẽ, hợp lý.

Một trong những phương án được đưa ra là hỗ trợ chi phí thuê chỗ ở tạm trong 12 tháng cho 2 hộ gia đình đang sinh sống trên diện tích đất phải bàn giao. Gia đình ông Vĩnh cùng bà Huệ, ông Long đã đồng ý hỗ trợ khoản kinh phí này. Đến ngày 1/8, hai hộ phải thi hành án cũng chấp thuận phương án hỗ trợ thuê nhà.

Thi hành án dân sự TP Hải Phòng giao đơn vị Khu vực 2 tìm nơi ở tạm cho hai hộ, hoàn thành trước ngày 10/8; đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế, phối hợp với Công an phường An Hải thống nhất kế hoạch bảo vệ, hoàn thành trước ngày 15/8.

Trường hợp phát sinh khó khăn, đơn vị Khu vực 2 phải báo cáo Thi hành án dân sự thành phố để phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất phương án, báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo cưỡng chế trước ngày 20/8.

Tuy nhiên, đến ngày 15/9, việc cưỡng chế vẫn chưa được thực hiện như kế hoạch.

Ngày 18/9, một lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đã giao Công an thành phố và cơ quan thi hành án rà soát nghiệp vụ, thống nhất kế hoạch cưỡng chế cụ thể trong tháng 10. Dù vậy, đến ngày 13/11, việc cưỡng chế trên thực địa vẫn chưa diễn ra.

Dù nhiều lần lãnh đạo thành phố ra chỉ đạo nhưng Thi hành án Dân sự TP Hải Phòng vẫn chưa thực hiện việc cưỡng chế 2 lô đất của gia đình thương binh bị chiếm dụng.

Vụ việc kéo dài hơn 15 năm

Vụ việc liên quan đến 2 lô đất của gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh kéo dài từ năm 2011. Trong quá trình giải quyết, chính quyền địa phương từng ra quyết định đình chỉ xây dựng và nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Gia đình ông Vĩnh sau đó phải khởi kiện ra tòa và đến tháng 9/2021 mới có phán quyết.

Theo Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án đã ban hành 2 quyết định thu hồi tài sản để bàn giao lại cho gia đình ông Vĩnh. Tuy nhiên, những người phải thi hành án không tự nguyện chấp hành, không hợp tác trong quá trình tổ chức thi hành án và có thái độ chống đối quyết liệt.

Tài sản phải tháo dỡ gồm một căn nhà kiên cố cùng các công trình, vật kiến trúc khác. Đây hiện là nơi sinh hoạt và kinh doanh của 2 hộ gia đình với 6 nhân khẩu, khiến quá trình tổ chức cưỡng chế phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Đáng chú ý, ngày 7/11/2025, Báo Điện tử VTC News lần đầu phản ánh vụ việc. Sau đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và lãnh đạo UBND thành phố nhiều lần chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm tổ chức cưỡng chế, bàn giao đất cho gia đình thương binh nặng Nguyễn Văn Vĩnh.

Tuy nhiên, hơn 1 năm kể từ khi báo chí phản ánh, dù đã có nhiều chỉ đạo và các mốc thời gian thực hiện được đưa ra, 2 lô đất vẫn chưa được thu hồi, bàn giao cho gia đình người thương binh.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục thông tin.