Siêu tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm tiến thêm bước mới về thủ tục đầu tư

Dự án Cụm công trình biểu tượng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC), với tâm điểm là tòa tháp 99 tầng cao tối đa 497 m, đang có thêm những chuyển động mới về thủ tục đầu tư và phương án huy động vốn.

Siêu tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm tiến thêm bước mới về thủ tục đầu tư.

Theo thông tin công bố ngày 17/11, phương án kiến trúc mang mã số A168 của Công ty Kohn Pedersen Fox Associates (KPF, Mỹ) đã được lựa chọn. Đây là tổ hợp gồm 3 công trình trên các lô đất liền kề tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Trong đó, tòa tháp IFC-99F HCMC được quy hoạch trên khu đất khoảng 1,26 ha, cao tối đa 497 m. Hai công trình còn lại là IFC Innovation Hub và IFC Expert Residence, cùng có chiều cao tối đa 30 tầng.

Riêng tòa tháp 99 tầng được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp trung tâm tài chính, văn phòng hạng A+ và A++, thương mại dịch vụ, khách sạn 5 sao và không gian lưu trú dành cho chuyên gia. Công trình dự kiến có 5 tầng hầm liên thông với các tòa nhà trong tổ hợp.

Hà Nội sắp mở bán nhà ở xã hội giá gần 30 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại dự án thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh. Dự án do Công ty CP HNASA làm chủ đầu tư, có giá bán bình quân gần 29,8 triệu đồng/m².

Hà Nội sắp mở bán nhà ở xã hội giá gần 30 triệu đồng/m².

Theo công bố của chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 5.553 m², gồm hai khối nhà cao 12 tầng nổi và một tầng hầm liên thông. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 34.583 m², trong đó diện tích sàn nhà ở khoảng 20.114 m², còn lại là diện tích kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Toàn dự án có 352 căn hộ, gồm 316 căn để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn thuê mua. Diện tích căn hộ bán ra dao động từ 37,6-71,3 m². Với mức giá bình quân 29,797 triệu đồng/m², người mua cần chuẩn bị hơn 1,1 tỷ đồng cho căn hộ diện tích nhỏ nhất và hơn 2,1 tỷ đồng đối với căn hộ lớn nhất, chưa kể kinh phí bảo trì.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy tăng tốc thi công, nhiều gói thầu còn vướng mặt bằng

Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An) đang được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến với hàng chục mũi thi công. Tuy nhiên, tiến độ một số gói thầu vẫn chưa đạt yêu cầu, trong khi công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu tiếp tục là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng ngày 17/11, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Dù vậy, sản lượng thực hiện tại một số gói thầu còn thấp, cho thấy áp lực tiến độ vẫn khá lớn trong giai đoạn triển khai hiện nay.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến. Việc bàn giao mặt bằng không đồng bộ có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức các dây chuyền thi công.

Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng là yếu tố cần được quan tâm. Đối với các dự án giao thông quy mô lớn, việc bảo đảm nguồn vật liệu đúng tiến độ, chất lượng và giá thành có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cũng như tổng mức đầu tư.

TP HCM chuyển gần 192 ha đất nông nghiệp làm khu nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng

UBND TP HCM vừa cho phép Công ty CP Delta chuyển mục đích sử dụng hơn 191,6 ha đất nông nghiệp tại xã Bà Điểm để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội quy mô lớn. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng, được quy hoạch với hàng chục nghìn căn nhà ở cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ.

TP HCM chuyển gần 192 ha đất nông nghiệp làm khu nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng.

Cụ thể, diện tích đất được phép chuyển mục đích là 1.916.109 m², tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 14/11/2026. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đầu tư hạ tầng và triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ được phê duyệt.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án có khoảng 37,76 ha đất ở, trong đó đất nhà ở xã hội chiếm hơn 26,4 ha, đất nhà ở xã hội cho thuê gần 3,8 ha và đất nhà ở thương mại khoảng 7,5 ha.

Toàn khu được quy hoạch gồm 43 tòa nhà cao tối đa 30 tầng, cung cấp khoảng 37.620 căn nhà ở. Trong đó có 26.004 căn nhà ở xã hội, 3.960 căn nhà ở xã hội cho thuê và 7.656 căn nhà ở thương mại. Quy mô dân số dự kiến khoảng 67.645 người.

Hà Nội đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật thêm 22 km đường song hành Vành đai 4 trong tháng 11

Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật thêm khoảng 22 km đường song hành trong tháng 11/2026. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đưa từng đoạn tuyến vào khai thác, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Trong kế hoạch triển khai, khoảng 13 km đường song hành từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến khu vực cầu Hồng Hà và 9 km từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6 được đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật trong tháng 11.

Trước đó, khoảng 15 km đường song hành đầu tiên qua Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện và được tổ chức thông xe kỹ thuật trong tháng 10. Các nhà thầu đang tiếp tục tập trung thi công những đoạn còn lại, đồng thời hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như hệ thống chiếu sáng, vạch kẻ đường, rào chắn an toàn và các nút giao.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 113 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Riêng đoạn qua Hà Nội dài khoảng 56,5 km.