Đặc điểm của cổng nhà mái Nhật

Nhà mái Nhật có đặc trưng là hệ mái dốc nhẹ, mở rộng về nhiều phía, tạo cảm giác cân đối, thanh thoát và gần gũi. Vì vậy, cổng nhà thường được thiết kế theo hướng hài hòa với hình khối kiến trúc, màu sắc mái và vật liệu hoàn thiện của ngôi nhà.

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của cổng nhà mái Nhật là phần mái che phía trên. Bộ phận này thường được thiết kế với độ dốc vừa phải, có thể sử dụng ngói cùng màu hoặc tương đồng với mái chính của công trình.

Những mẫu cổng nhà mái Nhật đẹp, được ưa chuộng

Cổng nhà mái Nhật bằng sắt đơn giản

(Ảnh: Congsatmythuat)

Cổng sắt là lựa chọn phổ biến nhờ chi phí tương đối hợp lý, dễ gia công và có nhiều kiểu dáng. Với nhà mái Nhật, gia chủ có thể chọn mẫu cổng sắt hộp thiết kế dạng nan dọc, nan ngang hoặc kết hợp các họa tiết hình học.

Các mẫu cổng sắt có đường nét đơn giản, màu đen, ghi hoặc nâu thường phù hợp với kiến trúc mái Nhật hiện đại. Phần mái che có thể sử dụng khung thép kết hợp ngói để tạo sự đồng bộ với ngôi nhà.

Cổng gỗ mái Nhật

(Ảnh: Congsatmythuat)

Cổng nhà kết hợp giữa nét ấm cúng của gỗ và vẻ hiện đại, thanh lịch của khung sơn trắng. Phía trên cổng được che chắn bởi hệ mái ngói sóng màu xám đậm đặc trưng, tạo sự đồng bộ và bề thế cho mặt tiền ngôi nhà.

Cổng nhôm đúc sang trọng

(Ảnh: Anhnhatphat)

Cổng nhôm đúc phù hợp với những căn nhà mái Nhật có quy mô lớn, thiết kế theo phong cách tân cổ điển hoặc sang trọng.

Ưu điểm của vật liệu này là có thể tạo hình hoa văn cầu kỳ, đa dạng họa tiết và có độ bền tốt nếu được xử lý bề mặt đúng kỹ thuật.

Các mẫu cổng thường sử dụng hoa văn đối xứng, họa tiết hoa lá hoặc hình khối trang trí. Khi kết hợp với trụ cổng lớn và mái ngói phía trên, tổng thể công trình trở nên bề thế, nổi bật hơn.

Cổng nhà mái Nhật kết hợp gỗ và kim loại

(Ảnh minh họa: AI)

Sự kết hợp giữa gỗ và kim loại mang đến vẻ đẹp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại. Phần cánh cổng có thể sử dụng gỗ tự nhiên, gỗ kỹ thuật hoặc vật liệu giả gỗ, kết hợp khung thép để tăng khả năng chịu lực.

Kiểu cổng này phù hợp với nhà mái Nhật có sân vườn, nhiều cây xanh và sử dụng các gam màu trung tính.

Cổng nhà mái Nhật hiện đại kết hợp tường rào

(Ảnh minh họa: AI)

Với những công trình theo phong cách hiện đại, cổng thường được thiết kế liền mạch với hệ tường rào, sử dụng các mảng đặc và khoảng thoáng đan xen. Vật liệu phổ biến gồm sắt sơn tĩnh điện, nhôm, bê tông và đá ốp trang trí.