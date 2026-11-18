Cải tạo phòng tắm không chỉ là thay đổi diện mạo mà còn là dịp bổ sung những tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Từ bồn cầu thông minh, hệ thống sưởi sàn đến đèn cảm biến và quạt thông gió, mỗi lựa chọn đều có thể giúp không gian tiện nghi hơn nếu phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Qua những chia sẻ về kinh nghiệm sửa nhà trên mạng xã hội, 5 hạng mục dưới đây được nhiều gia chủ đánh giá cao và cho biết vẫn muốn lựa chọn nếu có dịp cải tạo phòng tắm lần nữa.

Đầu tư bồn cầu thông minh tích hợp vòi rửa

Bồn cầu thông minh tích hợp vòi rửa là một trong những hạng mục được nhiều gia chủ đánh giá cao. Các mẫu thiết bị hiện đại có thể trang bị ghế ngồi sưởi ấm, vòi rửa tự động, sấy khô, khử mùi và hệ thống cảm biến.

Một số sản phẩm còn có khả năng tự mở nắp khi người dùng đến gần, tự đóng và xả nước sau khi sử dụng. Những tính năng này giúp hạn chế thao tác bằng tay, tăng sự tiện lợi và hỗ trợ vệ sinh cá nhân.

Tuy nhiên, gia chủ nên cân nhắc diện tích phòng tắm, vị trí cấp điện, cấp nước và khả năng bảo trì trước khi lựa chọn. Những mẫu có nhiều tính năng thường đi kèm chi phí đầu tư và sửa chữa cao hơn bồn cầu thông thường.

Lắp hệ thống sưởi sàn cho mùa lạnh

Sàn nhà lạnh vào buổi sáng mùa đông có thể khiến việc sử dụng phòng tắm kém thoải mái. Vì vậy, hệ thống sưởi sàn là hạng mục đáng cân nhắc, đặc biệt với gia đình sống ở khu vực có mùa đông lạnh.

Hệ thống này thường sử dụng dây điện trở hoặc đường ống dẫn nước nóng đặt bên dưới lớp sàn để làm ấm bề mặt. Nhờ đó, người dùng có thể bước chân trần trên nền nhà dễ chịu hơn, thay vì tiếp xúc với gạch lạnh sau khi tắm.

Việc lắp đặt thuận tiện hơn khi gia chủ cải tạo toàn bộ nền nhà, bởi hệ thống cần được tính toán từ khâu thiết kế và thi công. Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu chi phí lắp đặt, điện năng hoặc năng lượng vận hành, khả năng chống thấm và yêu cầu an toàn điện trong môi trường ẩm ướt.

Mở rộng khu tắm đứng thay vì lắp bồn ngâm

Với những gia đình ít sử dụng bồn tắm, chuyển sang khu vực tắm đứng rộng rãi có thể là phương án cải tạo hợp lý. Cách bố trí này giúp tận dụng diện tích, tạo lối di chuyển thuận tiện và dễ vệ sinh hơn.

Gia chủ có thể thiết kế vách kính ngăn nước, lắp vòi sen cầm tay kết hợp sen trần hoặc bổ sung ghế ngồi nếu diện tích cho phép. Ghế tắm đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, người gặp khó khăn khi đứng lâu hoặc gia đình có nhu cầu sử dụng đa dạng.

Khi thi công, cần chú ý độ dốc thoát nước, vị trí phễu thu sàn và khả năng chống thấm. Vách kính cũng nên được bố trí hợp lý để hạn chế nước bắn ra khu vực khô.

Sử dụng đèn cảm biến chuyển động

Đèn cảm biến chuyển động là nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích, nhất là với gia đình thường xuyên sử dụng phòng tắm vào ban đêm. Đèn tự bật khi phát hiện người bước vào, giúp di chuyển thuận tiện mà không cần tìm công tắc trong bóng tối.

Gia chủ có thể lắp đèn cảm biến tại lối vào, dưới tủ lavabo hoặc khu vực gần bồn cầu. Một số mẫu tủ gương tích hợp đèn cũng có thể hỗ trợ chiếu sáng khi sử dụng vào ban đêm.

Khi lựa chọn, nên ưu tiên thiết bị phù hợp với môi trường ẩm ướt, có cấp bảo vệ chống bụi và nước tương ứng với vị trí lắp đặt. Ánh sáng dịu, không quá chói cũng giúp tránh gây khó chịu khi vừa thức giấc.

Nâng cấp quạt hút thông gió

Phòng tắm thường xuyên tích tụ hơi nước sau khi tắm, đặc biệt ở những căn nhà phố ít cửa sổ hoặc thiếu thông gió tự nhiên. Nếu không được thoát ẩm hiệu quả, không gian dễ xuất hiện mùi khó chịu, nấm mốc trên tường, trần và các khe gạch.

Thay quạt hút thông thường bằng thiết bị có công suất phù hợp hoặc tích hợp cảm biến độ ẩm là giải pháp đáng cân nhắc. Quạt có thể tự khởi động khi độ ẩm tăng đến ngưỡng cài đặt và tiếp tục hoạt động thêm một khoảng thời gian để hỗ trợ thoát hơi ẩm.

Hiệu quả thông gió còn phụ thuộc vào diện tích phòng, vị trí lắp đặt, đường ống dẫn khí và nguồn cấp khí bù. Vì vậy, gia chủ nên tính toán công suất và hướng thoát khí phù hợp thay vì chỉ chọn thiết bị có nhiều tính năng.

Một phòng tắm tiện nghi không nhất thiết phải có đầy đủ thiết bị đắt tiền. Khi cải tạo, gia chủ nên ưu tiên những hạng mục giải quyết trực tiếp bất tiện trong sinh hoạt, đồng thời cân nhắc diện tích, ngân sách, chi phí vận hành và khả năng bảo trì để khoản đầu tư thực sự xứng đáng.