UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96 ngày 4/11/2026 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình, dự án trên địa bàn.

Kế hoạch hướng tới xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh, không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới. Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

Di dời cư dân trước cuối năm 2027, hoàn thành xử lý trong năm 2028

Theo lộ trình được phê duyệt, việc di dời cư dân khỏi các căn hộ tại 12 công trình thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Đến ngày 31/12/2028, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện tồn tại; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang công trình.

Việc xác nhận hiện trạng thực tế công trình và các phần công trình được phép tồn tại có điều kiện cũng phải hoàn thành trong thời hạn này.

Đáng chú ý, kế hoạch quy định lộ trình cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các hộ dân có nhà ở thuộc diện được tồn tại hoặc phải di dời.

Việc di dời cư dân khỏi các căn hộ tại 12 công trình thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027 (Ảnh: Hữu Thắng).

Cụ thể, tại các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

Đối với công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiệm vụ này dự kiến bắt đầu từ quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028.

Xác định giá căn hộ, lập phương án bồi thường từ năm 2026

Để triển khai kế hoạch, UBND thành phố phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND cấp xã được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết và Kế hoạch đến các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Trong đó, UBND cấp xã có trách nhiệm thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cư dân tại từng dự án; tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường tại từng dự án, với Sở Tài chính là cơ quan thường trực. Cùng thời gian này, UBND cấp xã phải xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời.

Chủ tịch UBND cấp xã dự kiến ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền trong quý IV/2026.

Sang quý II/2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án.

Giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp. UBND cấp xã có trách nhiệm phê duyệt phương án do chủ đầu tư lập.

Kế hoạch hướng tới xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh (Ảnh: Hữu Thắng).

Từ quý III đến quý IV/2027, chủ đầu tư thực hiện ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở.

Trong quý IV/2027, UBND cấp xã tổ chức di dời cư dân, thực hiện cưỡng chế di dời và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Sau khi hoàn thành di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm phá dỡ các công trình, hạng mục thuộc diện phải xử lý; thực hiện cải tạo, chỉnh trang và chuyển đổi công năng theo phương án được phê duyệt.

Đồng thời, chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028, theo cơ chế đặc thù, rút gọn.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hiện trạng thực tế công trình và phần công trình được phép tồn tại có điều kiện trong quý IV/2028.

Sở Xây dựng được giao trình UBND thành phố ban hành danh mục công trình, hạng mục công trình và giải pháp bổ sung hạ tầng trên cơ sở đánh giá theo các tiêu chí tại Điều 4 Nghị quyết số 96. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm cập nhật kết quả khắc phục hậu quả vào quy hoạch.

Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí thực hiện nghĩa vụ tài chính, các biện pháp khắc phục hậu quả và chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do chủ đầu tư chi trả.