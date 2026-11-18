Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo báo cáo, Di tích quốc gia Hải Vân Quan hoàn thành dự án trùng tu với tổng kinh phí 42 tỷ đồng và mở cửa đón khách từ ngày 1/8/2024. Việc quản lý di tích được thực hiện luân phiên (chu kỳ 3 năm) theo biên bản họp ngày 10/9/2024 giữa hai địa phương.

Trong đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đảm nhận quản lý chu kỳ đầu tiên (đến hết năm 2028) và đã triển khai bán vé tham quan từ ngày 2/6/2026.

Tính đến ngày 31/10/2026, di tích Hải Vân Quan đón tổng cộng 76.727 lượt khách (23.955 lượt khách quốc tế và 52.772 lượt khách Việt Nam); tổng doanh thu đạt hơn 4,9 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, khai thác di tích vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về cơ chế quản lý, công tác bảo đảm an toàn, giao thông và chất lượng dịch vụ…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá tổng thể tình hình thực hiện phương án quản lý luân phiên, công tác phối hợp, việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích; đồng thời trao đổi nhằm thống nhất phương án và lộ trình quản lý, khai thác trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các cơ quan chức năng của hai thành phố khẩn trương hoàn thiện và ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan trong tháng 12/2026, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý lâu dài.

Về quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động tham quan di tích, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị hai thành phố rà soát, thống nhất cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn thu trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tăng cường cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn tại khu vực di tích; mở rộng liên kết, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa và du lịch di sản của hai địa phương.

Đồng thời đổi mới phương thức giới thiệu, diễn giải giá trị di tích nhằm từng bước đưa Hải Vân Quan trở thành một điểm đến di sản có bản sắc, có sức hấp dẫn và có vai trò kết nối rõ nét hơn trong hệ thống sản phẩm du lịch liên vùng.

Di tích Hải Vân Quan về đêm. Ảnh: PHẠM PHÙNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Hải Vân Quan là di sản có giá trị chung mà cả Đà Nẵng và Huế đều có trách nhiệm gìn giữ. Việc di tích nằm trên địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương không nên chỉ được nhìn nhận như một vấn đề về ranh giới quản lý, mà cần trở thành động lực để hai bên tăng cường liên kết, chia sẻ trách nhiệm và cùng tìm ra mô hình quản lý hiệu quả hơn.

Hai địa phương đã thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó tập trung làm mới các điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch nhằm thu hút, giữ chân các thị trường khách trọng điểm.

Nhằm tăng cường hợp tác giữa hai thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần sớm rà soát, ký kết lại Biên bản ghi nhớ hợp tác trên cơ sở nghiên cứu bổ sung ký kết 3 bên (Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị) nhằm cập nhật, thống nhất nội dung phù hợp với tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Đặc biệt, cần tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên kết có tính đặc trưng và sức cạnh tranh giữa hai thành phố. Trọng tâm là phát triển sản phẩm “Con đường Di sản miền Trung” kết nối Quần thể di tích Cố đô Huế với hệ thống di sản, danh thắng, không gian văn hóa và các điểm đến đặc sắc của Đà Nẵng.

Hình thành các hành trình liên tuyến 3 - 5 ngày, kết hợp văn hóa, di sản, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, phục vụ khách nội địa và quốc tế. Nghiên cứu, phát triển sản phẩm tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị hai địa phương chuyển mạnh từ xúc tiến riêng lẻ sang phối hợp quảng bá điểm đến, cùng khai thác thị trường và chia sẻ nguồn khách.

Đoàn tàu du lịch di sản Huế - Đà Nẵng chính thức khai trương cuối tháng 3/2026. Ảnh: Q.T

Nghiên cứu tổ chức các chương trình xúc tiến tại nước ngoài trong năm 2027, ưu tiên các thị trường có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển trong thời gian tới.

Phối hợp quảng bá Festival Huế, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan Phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF), Lễ hội Ẩm thực quốc tế Đà Nẵng…

Đồng thời tăng cường hợp tác về văn hóa, sự kiện và trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và phát triển du lịch xanh; từng bước mở rộng liên kết với tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: Đà Nẵng và Huế là hai trung tâm du lịch quan trọng của miền Trung và của cả nước, có khả năng kết nối để hình thành những sản phẩm, hành trình và thương hiệu du lịch có sức cạnh tranh ở tầm quốc gia và quốc tế.

Vì vậy, hợp tác giữa hai địa phương cần được xác định là quan hệ liên kết chiến lược, lâu dài, trên nguyên tắc phát huy thế mạnh riêng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng mở rộng thị trường và gia tăng giá trị bền vững.