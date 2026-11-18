Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND Thành phố chấp thuận chủ trương mở mới 2 tuyến mini buýt điện, kết nối khu vực Vành đai 1 với các điểm trung chuyển và khu vực lân cận.

Hà Nội đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện phục vụ vùng phát thải thấp. Ảnh: XK.

Sau khi rà soát danh mục và đánh giá nhu cầu đi lại, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện, giảm 18 tuyến so với phương án tại báo cáo trước đó.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính cần thiết, hiệu quả khai thác, tránh trùng lặp và sử dụng ngân sách trợ giá tiết kiệm.

Hai tuyến được đề xuất gồm: Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam, có chiều dài khoảng 21,1km; và Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam, dài khoảng 21,3km.

Cả hai tuyến đều có điểm đầu cuối tại khu vực ga Cát Linh, kết nối với các trục giao thông, khu dân cư, cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học và các điểm trung chuyển xe buýt.

Theo kế hoạch dự kiến, tuyến Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam được đưa vào khai thác trong quý I/2027; tuyến Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam dự kiến mở trong quý III/2027 khi tuyến đường Vành đai 2,5 được thông tuyến.

Thành phố sẽ tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với cả hai tuyến theo quy định.

Đánh giá của Sở Xây dựng, hai tuyến buýt mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong khu vực Vành đai 1 mà còn tăng khả năng kết nối, trung chuyển hành khách từ các khu vực bên ngoài vào trung tâm thành phố.

Lộ trình được thiết kế kết nối với ga Cát Linh, ga Cầu Giấy, các điểm trung chuyển xe buýt Long Biên, Cầu Giấy và nhiều khu vực tập trung đông người.