Địa chấn Liên Quân Mobile

Bầy Ong vượt qua BOOM Esports để giành chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026.

Tối 7/11, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm của cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam. Trên sân khấu lớn nhất thập kỷ của Liên Quân Mobile, FPT Polytechnic (FPL) đánh bại BOOM Esports (BME) với tỷ số 4-2 để giành chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2026.

Chiến thắng đánh dấu việc giải Liên Quân Mobile Việt Nam có nhà vô địch mới hoàn toàn, sau hơn 7 năm cùng 17 mùa giải được thống trị bởi Saigon Phantom và FPTxFlash.

BOOM Esports loại Saigon Phantom

Bước vào chung kết nhánh dưới, Saigon Phantom được đánh giá cao hơn nhờ thành tích ổn định tại giải quốc nội. Đội tuyển này cũng xuất sắc đánh bại BME với tỷ số 4-2 ở vòng playoffs ngày 23/10. Tuy nhiên, BOOM Esports cho thấy sự tiến bộ khi tái đấu và nhanh chóng tạo lợi thế trong loạt BO7 quyết định tấm vé vào chung kết tổng.

BME nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên các vị trí của SGP. Những tình huống giao tranh và kiểm soát mục tiêu hiệu quả giúp đội tuyển giành chiến thắng ở cả 2 ván đầu. Tỷ số 2-0 đẩy Saigon Phantom vào thế bám đuổi, buộc đội tuyển phải thay đổi cách tiếp cận để tránh bị bỏ xa.

BOOM Esports đánh bại SGP trong chung kết nhánh dưới.

Sang ván 3, SGP bắt đầu tìm lại nhịp độ thi đấu. Những Bóng Ma Sài Thành tận dụng tốt hơn các tình huống giao tranh để giành chiến thắng, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tuy nhiên, BME nhanh chóng đáp trả trong ván tiếp theo. Chiến thắng ở ván 4 giúp Bầy Sói nâng tỷ số lên 3-1, chỉ còn cách trận chung kết tổng một ván thắng.

Không chấp nhận dừng bước, Saigon Phantom điều chỉnh đội hình trong ván 5. Những lựa chọn tướng khác biệt giúp SGP cải thiện thế trận và giành chiến thắng quan trọng, đưa tỷ số về 2-3. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn phải thắng thêm 2 ván liên tiếp mới có thể hoàn tất màn lội ngược dòng.

Đến ván 6, BOOM Esports không để đối thủ kéo trận đấu vào ván quyết định. Bầy Sói giành chiến thắng để ấn định tỷ số 4-2, qua đó loại Saigon Phantom và tiến vào chung kết tổng. Kết quả khiến SGP dừng bước ở vị trí thứ ba, trong khi BME phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu FPT Polytechnic ngay trong ngày.

Nhà vô địch mới

Sau chiến thắng trước SGP, BOOM Esports bước vào trận chung kết tổng với sự tự tin cao. Đối thủ của họ là FPT Polytechnic, đội đã giành vé vào trận đấu cuối cùng từ ngày 25/10 sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Saigon Phantom. Dù có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, FPL vẫn gặp không ít khó khăn trước sự hưng phấn của Bầy Sói.

Ngay ván mở màn, BME lựa chọn đội hình thiên về kiểm soát và đẩy đường với Dolia, Valhein và Annette. Chiến thuật phát huy hiệu quả khi đội tuyển liên tục gây sức ép lên đối phương. Chỉ sau hơn 11 phút, BME kết thúc ván đấu với tỷ số hạ gục 8-0. FPL nhanh chóng đáp trả ở ván 2 sau pha giao tranh quan trọng tại khu vực Tà thần, cân bằng tỷ số 1-1.

FPT Polytechnic là nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026.

Sang ván 3, BOOM Esports tiếp tục giành lợi thế khi khai thác những tình huống bắt lẻ của FPL. Dù nỗ lực tranh chấp mục tiêu lớn, FPT Polytechnic vẫn không thể ngăn đối thủ vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, cục diện thay đổi ở ván 4 khi Vịt tạo ra nhiều tình huống đột biến. Cùng với khả năng gây sát thương ổn định của Sindhu bằng Violet, FPL giành chiến thắng để cân bằng tỷ số 2-2.

Bước ngoặt xuất hiện trong ván 5. Bầy Ong liên tục tấn công và lấy đi các trụ ngoài của BME. Dù đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, những pha xử lý của Vịt với Airi giúp FPL xuyên thủng đội hình đối phương. Chiến thắng đưa đại diện này lần đầu vượt lên dẫn trước 3-2 và chỉ còn cách chức vô địch một ván đấu.

Ở ván 6, BME có mạng hạ gục đầu tiên nhưng không thể duy trì lợi thế. Phút thứ 7, Maloch trong tay Vịt góp phần giúp FPL quét sạch đội hình đối phương. Đội tuyển tiếp tục kiểm soát Tà thần và Rồng trước khi tổ chức đợt tấn công quyết định, khép lại trận chung kết với tỷ số 4-2. Theo ban tổ chức giải đấu, FPT Polytechnic nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng cho ngôi vô địch. Danh hiệu FMVP thuộc về Vịt, người tạo dấu ấn lớn trong 3 ván thắng cuối cùng của đội.

Chức vô địch ĐTDV Mùa Đông 2026 tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành của FPT Polytechnic. Trước đó, đội từng loại đương kim vô địch quốc nội FPT x Flash khỏi APL 2026 và tiến đến bán kết giải quốc tế. Dù không thể vượt qua Bacon Time của Thái Lan ở trận đấu quyết định, FPL vẫn trở thành một trong những đại diện Việt Nam có thành tích nổi bật nhất tại giải. Ngôi vương quốc nội lần này là bước tiến tiếp theo của đội tuyển trong năm 2026.