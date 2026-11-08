Bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1, Thể Công Viettel không thắng trận thứ 10 liên tiếp

Đáng chú ý, cuộc so tài này là màn ra mắt trên băng ghế chỉ đạo tại V.League của hai tân HLV trưởng của cả hai đội: Guilherme Almeida (Thể Công Viettel) và Kim Young-chul (Thanh Hóa). Tuy nhiên, cả hai HLV đều không có được niềm vui chiến thắng đầu tay.

Thể Công Viettel bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Ảnh: Thể Công Viettel

Quyết tâm ngắt mạch khủng hoảng sau 9 trận chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel chủ động dâng cao nhưng sớm dội gáo nước lạnh ở phút thứ 8. Odilzhon Abdurakhmanov chọc khe tinh tế loại bỏ hàng thủ chủ nhà, tạo điều kiện để Saliou Guindo thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho Thanh Hóa.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 33 khi tiền vệ Bá Tiến bên phía đội khách phạm lỗi nguy hiểm bằng gầm giày với thủ môn Văn Việt. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xóa thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp với Bá Tiến, khiến Thanh Hóa chỉ còn 10 người trên sân.

Dù thi đấu hơn người, Thể Công Viettel vẫn bất lực trong khâu ghi bàn ở hiệp một, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu trúng cột dọc của Đào Văn Nam ở phút 45+1.

Sang hiệp hai, HLV Guilherme Almeida tung Triệu Việt Hưng, Đinh Xuân Tiến và Doãn Ngọc Tân vào sân gia tăng sức ép và quyết tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, nỗ lực của đội chủ nhà chỉ được đền đáp ở phút 80. Từ quả phạt góc của Xuân Tiến, Phan Tuấn Tài đánh đầu ngược ra cột xa để Doãn Ngọc Tân lẻn xuống đánh đầu cận thành tung lưới đội bóng cũ Thanh Hóa, gỡ hòa 1-1.

Những phút còn lại, Thể Công Viettel dồn toàn lực tấn công nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai, khi cú đánh đầu của Văn Nam ở phút 85 bị hậu vệ Đoàn Ngọc Hà lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trận hòa 1-1 khiến Thể Công Viettel cán mốc 10 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tại V.League 2026/27, đội bóng áo lính tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 13/14 với 5 điểm sau 7 vòng đấu, chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai 1 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa xếp thứ 8 với 9 điểm và cũng nối dài chuỗi 3 trận hòa liên tiếp cùng tỷ số 1-1.

Đội hình xuất phát

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (GK), Phan Tuấn Tài, Lương Chí Khải, Đào Văn Nam, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Thắng, Andre Luiz, Wesley Natã, Khuất Văn Khang, Lucas Brandao, Hữu Nam.

Thanh Hóa: Nguyễn Thanh Diệp (GK), Trương Thanh Nam, Đinh Huyên, Trương Đức Mạnh, Đoàn Ngọc Hà, Nguyễn Bá Tiến, Odilzhon Abdurakhmanov, ThongKhamsavath, Di Mateo Lovric, Saliou Guindo, Matheus Martins.

Kết quả vòng 7 V.League 2026/27

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