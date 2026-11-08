Trần Đức Lâm vô địch U14 đơn nam Pickleball thế giới 2026

Trong trận chung kết, Trần Đức Lâm đã thể hiện bản lĩnh và phong độ ấn tượng để đánh bại tay vợt chủ nhà Bennett Miller với tỉ số 2-0, qua đó bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nam U14. Đây là chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt khi tay vợt trẻ Việt Nam giành danh hiệu thế giới ngay trên đất Mỹ, quê hương môn Pickleball.

Trần Đức Lâm vô địch U14 Pickleball thế giới (Ảnh: FBNV)

Trước khi chinh phục đấu trường quốc tế, Đức Lâm đã có những dấu ấn đáng chú ý tại các giải trẻ trong nước. Đáng kể, trong năm 2026, tay vợt quê Nghệ An đã giành chức vô địch ở cả hai nội dung đơn nam U14 và đôi nam U14, cho thấy sự tiến bộ và khả năng cạnh tranh nổi bật ở lứa tuổi của mình.

Chức vô địch thế giới là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Trần Đức Lâm, đồng thời tiếp tục khẳng định tiềm năng của thế hệ vận động viên Pickleball trẻ Việt Nam. Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào cho thể thao Nghệ An mà còn góp thêm dấu ấn cho Pickleball Việt Nam trên bản đồ quốc tế.