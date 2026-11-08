CSGT xác minh clip loạt xe SH chạy dàn hàng ngang trên cầu Ba Son

Video: 4 xe SH chạy dàn hàng ngang trên cầu Ba Son.

Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) thông tin, đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy xét nhóm người điều khiển 4 xe máy hiệu SH chạy dàn hàng ngang trên cầu Ba Son, gây cản trở giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 xe máy hiệu SH chạy song song, dàn hàng ngang trên đường, chiếm gần như toàn bộ phần đường lưu thông của các phương tiện khác.

CSGT TP.HCM vào cuộc xác minh 4 xe SH chạy dàn hàng ngang, gây cản trở giao thông trên cầu Ba Son. (Ảnh: Cắt từ clip)

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra trên cầu Ba Son, đoạn thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM, theo hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh.

Hình ảnh trong clip cho thấy nhóm người chạy 4 xe máy chạy thành hàng ngang, khiến các phương tiện di chuyển phía sau gặp khó khăn. Sự việc được một người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi điều khiển xe máy dàn hàng ngang, vừa gây cản trở giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng xử lý một trường hợp vi phạm giao thông trên cầu Ba Son. Cụ thể, nam thanh niên điều khiển xe SH chở bạn gái có hành vi buông cả hai tay khi xe đang di chuyển.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, qua phản ánh, lực lượng chức năng tiếp nhận clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe SH biển số 61C1-773.xx lưu thông trên cầu Ba Son, phía sau chở một cô gái buông hai tay.

Từ hình ảnh tiếp nhận, Đội CSGT Bến Thành xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển đến trụ sở làm việc. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là anh N.L.M.Q. (21 tuổi, ở phường An Phú).

Tại cơ quan công an, anh Q. cho biết sự việc xảy ra vào tháng 11/2025 và chính mình là người đăng tải clip lên mạng xã hội. Sau đó, nhận thức được hành vi vi phạm quy định pháp luật, người này đã gỡ đoạn clip.

Đội CSGT Bến Thành lập biên bản vi phạm đối với anh Q. về hành vi buông hai tay khi điều khiển xe. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.