Chelsea thua sốc đội bét bảng

Dù phong độ sa sút không phanh, Sunderland vẫn là khắc tinh của Chelsea tại Premier League. Sau hơn 2 tháng chỉ biết hòa và thua, "Mèo đen" giành 3 điểm đầu tiên khi chạm trán đối thủ Tây London. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội chủ sân Ánh sáng trước Chelsea tại giải đấu cao nhất xứ sương mù, điều chưa từng xảy ra trong suốt 25 năm qua.

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong những phút đầu, nhưng Sunderland dần tạo được sức ép nhờ sự năng nổ của Chemsdine Talbi và Brian Brobbey. Đội chủ nhà suýt mở tỷ số bằng cú đánh đầu của Brobbey, trước khi chính tiền đạo này mang về quả phạt đền ở phút 25 sau tình huống bị Levi Colwill phạm lỗi trong vùng cấm. Enzo Le Fee bình tĩnh đánh lừa thủ môn Mike Penders, đưa Sunderland vượt lên dẫn trước.

Chelsea có phong độ thất thường.

Bị dẫn bàn, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình nhưng gần như không tạo ra được sức ép đáng kể. Xabi Alonso lần lượt tung Estevao, Danny Welbeck và Geovany Quenda vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công, song những điều chỉnh này không mang lại hiệu quả.

"The Blues" thậm chí không có nổi cú sút nào trong 15 phút đầu hiệp hai. Cơ hội đáng kể nhất đến với Quenda khi cú dứt điểm của anh chạm hậu vệ đối phương rồi đi chệch cột dọc. Welbeck cũng bỏ lỡ thời cơ gỡ hòa trong những phút bù giờ.

Sunderland phòng ngự kiên cường để bảo toàn lợi thế, qua đó tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu với Chelsea. Thất bại phơi bày những vấn đề đáng lo ngại của thầy trò Alonso. Chelsea chỉ giành hai chiến thắng trong 11 trận sân khách gần nhất, thống kê cho thấy phong độ xa nhà của họ đang rất đáng báo động.