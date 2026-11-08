U23 Việt Nam hội quân tại Gia Lai, sẵn sàng tranh tài ở VTV Cup 2026

U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Gia Lai, chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: VFF

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tính đến sáng 8.11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có 33 thành viên tập trung tại Pleiku. Năm thành viên còn lại gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Cảnh Tài dự kiến sẽ hội quân vào ngày 9.11.

Ngay trong chiều 8.11, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, bắt đầu từ 16h30. Đây là buổi tập quan trọng nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt, tập luyện và chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Để bảo đảm thể trạng cho toàn đội, ban huấn luyện chia lực lượng thành hai nhóm với khối lượng vận động khác nhau. Những cầu thủ vừa tham gia thi đấu tại vòng 7 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank 2026/27 được bố trí tập phục hồi, trong khi nhóm còn lại thực hiện các bài tập chuyên môn theo giáo án.

Việc điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục sau lịch thi đấu tại câu lạc bộ, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện từng bước triển khai những yêu cầu chiến thuật trước khi bước vào giải.

Trong khi đó, U23 Singapore cũng hoàn tất hành trình di chuyển đến Gia Lai trong ngày 8.11. Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng, đội bóng đảo quốc Sư tử tiếp tục nối chuyến đến Pleiku và có mặt lúc 15h35. Các thành viên được Ban Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi lưu trú để ổn định sinh hoạt.

U23 Singapore được Ban tổ chức đón tiếp khi đến Gia Lai tham dự VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Đội tuyển U23 Qatar, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Gia Lai từ tối 7.11, cũng đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng vào lúc 16h ngày 8.11. Đội bóng Tây Á tích cực chuẩn bị cho trận ra quân tại giải.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ đến Pleiku vào chiều 9.11, qua đó hoàn tất sự hiện diện của bốn đội tuyển tham dự.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10-14.11 tại sân vận động Pleiku, quy tụ U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan.

Với sự góp mặt của những đội bóng trẻ đến từ các nền bóng đá khác nhau, giải đấu hứa hẹn mang đến các cuộc so tài có chất lượng chuyên môn, giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đối với U23 Việt Nam, đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá phong độ, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các vị trí và tiếp tục hoàn thiện lối chơi. Những trận đấu tại Pleiku cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực, tạo thêm cơ sở cho quá trình xây dựng lực lượng hướng tới những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.