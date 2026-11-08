Cú hat-trick thắp sáng hy vọng cho THPT IVS

Sáng 8-11, THPT IVS (áo vàng) ra sân đá trận thứ hai bảng P gặp THPT Dewey Tây Hồ Tây

Đội Á quân 2024 gây chú ý khi đã để thua 0-3 trước cựu vô địch THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) ở trận ra quân bảng P

Họ bước vào màn chạm trán này với tâm lý phải thắng

Trước sức ép, các cầu thủ IVS nhập cuộc với quyết tâm cao, chủ động triển khai thế trận và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương

THPT IVS cũng không thể chủ quan trước một THPT Dewey Tây Hồ Tây không còn gì để mất

Đội bóng áo vàng tấn công miệt mài và có đường nét

Tuy nhiên, trong hơn 10 phút đầu, các cơ hội cứ thế trôi qua

Cầu thủ áo vàng tiếc nuối sau một tình huống bỏ lỡ

Bước ngoặt đến ở phút 16 khi Minh Hiếu ghi bàn mở tỉ số, giải tỏa áp lực cho đội bóng đến từ Thanh Oai

HLV Nguyễn Thế Cường chúc mừng các học trò với bàn thắng đầu tiên tại giải

Một khởi đầu tốt của THPT IVS

Chỉ 4 phút sau, vẫn là Minh Hiếu tiếp tục tỏa sáng với pha lập công ở giúp trường IVS nhân đôi cách biệt

Hai bàn thắng liên tiếp không chỉ tạo lợi thế đáng kể về tỉ số mà còn giúp các cầu thủ IVS thi đấu tự tin, thanh thoát hơn

THPT Dewey Tây Hồ Tây không dễ dàng buông xuôi, nỗ lực đẩy cao đội hình và có được bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 41

HLV Nguyễn Thế Cường thúc giục học trò tập trung vì trận đấu không còn nhiều thời gian

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Dewey Tây Hồ Tây đã không thể ngăn Minh Hiếu hoàn tất ngày thi đấu chói sáng

Phút 50, cầu thủ mang áo số 10 ấn định chiến thắng 3-1 cho THPT IVS bằng cú hat-trick đầy ấn tượng

Sau trận, THPT IVS để lại hình ảnh đẹp khi bắt tay, chia sẻ cùng HLV và cầu thủ THPT Dewey Tây Hồ Tây

Đây là chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt với nhà cựu Á quân. THPT IVS đã kịp thời đứng dậy bằng màn trình diễn thuyết phục, không chỉ giành 3 điểm đầu tiên mà còn lấy lại sự tự tin trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng P

Ở trận hạ màn vòng bảng, THPT IVS Thanh Oai sẽ gặp THPT Phan Huy Chú Quốc Oai vào ngày 15-11 tới.