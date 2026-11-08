Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G áp đảo, Canyon tỏa sáng trước Invictus Gaming

Sáng 8/11 (giờ Việt Nam), Gen.G giành chiến thắng 3-0 trước Invictus Gaming (IG) tại bán kết CKTG 2026. Đại diện Hàn Quốc thể hiện khả năng kiểm soát thế trận và phối hợp giao tranh vượt trội, qua đó chấm dứt hành trình của đối thủ Trung Quốc.

Gen.G đối đầu Invictus Gaming tại bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ngay trong ván đấu đầu tiên, Gen.G nhanh chóng thiết lập lợi thế nhờ khả năng kiểm soát bản đồ và tổ chức giao tranh. Canyon trở thành tâm điểm khi sử dụng Qiyana, liên tục tạo ra những tình huống đột biến và hỗ trợ đồng đội gia tăng khoảng cách về lượng vàng. Đại diện LCK tận dụng lợi thế để kiểm soát các mục tiêu quan trọng, khép lại ván đấu với tỷ số 1-0.

Sang ván hai, Canyon tiếp tục chứng minh phong độ ổn định với Lee Sin. Những pha di chuyển và can thiệp đúng thời điểm của người đi rừng giúp Gen.G duy trì quyền chủ động. Ở các vị trí còn lại, Chovy và Ruler tận dụng hiệu quả những sai lầm của IG để tạo lợi thế trong giao tranh. Gen.G liên tục gây sức ép, kiểm soát mục tiêu lớn và nâng tỷ số lên 2-0, đẩy đại diện LPL vào thế buộc phải thắng.

Ván đấu thứ ba chứng kiến màn phản kháng mạnh mẽ nhất của IG. Rookie thi đấu nổi bật, giúp đội tuyển Trung Quốc có thời điểm dẫn trước khoảng 5.000 vàng. Tuy nhiên, IG không thể chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng. Bước ngoặt xuất hiện khi Canyon cướp thành công Rồng, mở ra cơ hội phản công cho Gen.G. Tận dụng đà hưng phấn, Gen.G hoàn tất màn lội ngược dòng, ấn định chiến thắng 3-0 và trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào chung kết CKTG 2026.

Gen.G đánh bại Invictus Gaming (IG) với tỷ số 3-0 tại bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Chovy lần đầu vào chung kết thế giới, Gen.G chờ đối thủ

Chiến thắng trước IG đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Chovy. Sau nhiều lần dừng bước trước trận đấu cuối cùng, tuyển thủ đường giữa người Hàn Quốc lần đầu tiên góp mặt tại chung kết CKTG. Đây cũng là lần đầu Gen.G trở lại trận chung kết thế giới sau chín năm, nếu tính cả giai đoạn tổ chức thi đấu dưới tên Samsung Galaxy.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mạnh của Gen.G tại giải đấu năm nay. Đội tuyển sở hữu những cá nhân giàu kinh nghiệm cùng khả năng phối hợp ổn định ở các vị trí, đặc biệt trong những thời điểm quyết định.

Đối thủ của Gen.G sẽ được xác định sau trận bán kết giữa T1 và Bilibili Gaming (BLG), diễn ra lúc 5h00 ngày 9/11 (giờ Việt Nam). Nếu T1 giành chiến thắng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đại diện LCK trong trận tranh chức vô địch thế giới. Đây cũng là cơ hội để Chovy đối đầu Faker trên sân khấu lớn nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Trận chung kết CKTG 2026 dự kiến diễn ra lúc 2h00 ngày 15/11 (giờ Việt Nam) tại Barclays Center, New York, Mỹ. Gen.G đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu thế giới, trong khi Chovy hướng đến chức vô địch CKTG đầu tiên trong sự nghiệp.