Ghi 2 bàn bù giờ, Man Utd hòa Aston Villa 4-4

●Ngoại hạng Anh

Man Utd

4-4

Aston Villa

Fernandes 16’

Tielemans 44’

Zirkzee 90+2’

Dorgu 90+6’

KẾT THÚC

Alysson 2’

Jackson 4’

McGinn 48’

Goretzka 53’

Thống kê trận đấu

56%Kiểm soát bóng44%

26Sút12

9Sút trúng đích6

8Phạt góc1

1Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Đêm 8/11 trên sân vận động Old Trafford (Manchester), Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 ở vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Đội chủ nhà thoát thua nhờ 2 bàn thắng trong thời gian đá bù của hiệp 2.

Man Utd vượt trội trong các chỉ số thống kê trận đấu. Tuy nhiên, điều này không phản ánh “Quỷ đỏ” chơi tốt. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà tiếp tục thể hiện yếu kém, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu mỗi hiệp đấu.

Aston Villa dẫn Man Utd 2-0 sau 4 phút đầu trận. (Ảnh: Reuters)

Man Utd trải qua giai đoạn nhập cuộc thảm họa với 2 bàn thua chỉ sau 4 phút. Alysson và Nicolas Jackson lần lượt lập công giúp Aston Villa dẫn 2 bàn ngay trên sân Old Trafford.

Bruno Fernandes thắp hy vọng cho Man Utd bằng bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 16. Đội chủ nhà cố gắng tấn công còn lại của hiệp một và tạo ra không ít tình huống uy hiếp. “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng nhỉnh hơn không nhiều nhưng số cơ hội vượt trội so với Aston Villa.

Các cầu thủ Man Utd thực hiện 12 pha dứt điểm, trong đó 5 lần trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,69. Thủ môn Zion Suzuki vất vả cứu thua cho Aston Villa trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Amad Diallo và Matheus Cunha.

Man Utd hòa Aston Villa 4-4. (Ảnh: Reuters)

Man Utd duy trì sức ép tốt, trong khi hàng thủ Aston Villa dần để lộ ra sơ hở. Cuối hiệp một, Youri Tielemans gỡ hòa 2-2 cho Man Utd sau pha kiến tạo của Noussair Mazraoui.

Các cổ động viên Man Utd có thể nghĩ về màn ngược dòng như trận thắng AS Roma 3-2 ở Champions League cách đây ít ngày. Tuy nhiên, khi bước sang hiệp 2, “cơn ác mộng” đầu trận lặp lại với đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick. Đội chủ nhà liên tiếp thủng lưới thêm 2 lần từ những tình huống phòng ngự yếu kém.

Sau pha phạm lỗi của Diogo Dalot, John McGinn thực hiện thành công quả phạt đền đưa Aston Villa vượt lên ở phút 48. Bàn thua tiếp theo của “Quỷ đỏ” đến sau đó chỉ 5 phút. Thủ môn Senne Lammens vất vả cản phá cú đánh đầu của chính đồng đội Leny Yoro nhưng không thể ngăn Leon Goretzka ghi bàn cận thành.

Bàn thua liên tiếp khiến Man Utd trục trặc. Đội chủ nhà giữ bóng nhiều hơn đối thủ trong hiệp 2 (60%) nhưng phải đến cuối trận mới tạo ra được sức ép rõ rệt. Trong thời gian bù giờ, những cầu thủ dự bị vào sân cứu huấn luyện viên Carrick và đội chủ sân Old Trafford thoát cảnh thất bại.

Sau khi Joshua Zirkzee rút ngắn tỷ số còn 3-4, Patrick Dorgu lập công trong tình huống phạt góc để gỡ hòa 4-4. Man Utd không thua nhưng vẫn rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” sau vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh. Họ chỉ xếp trên Sunderland nhờ chỉ số phụ và hơn Crystal Palace 1 điểm.

Manchester United

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Senne Lammens

5,6

2

Diogo Dalot

↓

5,5

3

Noussair Mazraoui

6,7

5

Harry Maguire

↓

6,3

8

Bruno Fernandes

8,9

10

Matheus Cunha

7,7

15

Leny Yoro

6,1

16

Amad Diallo

↓

7,2

18

Youri Tielemans

↓

7,9

19

Bryan Mbeumo

↓

5,9

37

Kobbie Mainoo

7,4

DỰ BỊ VÀO SÂN

7

Mason Mount

↑

6,6

11

Joshua Zirkzee

↑

13

Patrick Dorgu

↑

8,3

26

Ayden Heaven

▮

↑

6,8

31

Shea Lacey

↑

6,5

Aston Villa

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Zion Suzuki

▮

6,6

3

Victor Lindelof

6,5

4

Taylor Harwood-Bellis

6,3

7

John McGinn

↓

7,4

8

Boubacar Kamara

5,2

11

Nicolas Jackson

↓

7,4

14

Pau Torres

6,3

22

Ian Maatsen

6,2

27

Leon Goretzka

↓

6,3

44

Johan Manzambi

↓

7,0

47

Alysson

↓

6,9

DỰ BỊ VÀO SÂN

6

Ross Barkley

↑

6,6

19

Ibrahim Mbaye

↑

6,5

35

Joao Gomes

↑

6,4

39

Brian Madjo

↑

53

George Hemmings

↑

5,9

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Arsenal

10

15

5

27

2

Brighton

10

26

7

22

3

Manchester City

10

21

13

21

4

Liverpool

10

14

10

18

5

Chelsea

10

19

16

16

6

Everton

10

12

10

16

7

Bournemouth

10

16

14

15

8

Brentford

10

16

11

14

9

Leeds United

10

10

8

14

10

Aston Villa

10

14

17

13

11

Tottenham

10

10

11

12

12

Newcastle United

10

13

16

12

13

Hull City

10

11

11

11

14

Ipswich Town

10

15

20

11

15

Fulham

10

10

12

10

16

Nottingham Forest

10

9

13

9

17

Coventry City

10

10

19

9

18

Manchester United

9

14

19

8

19

Sunderland

10

8

17

8

20

Crystal Palace

10

10

24

7

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

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