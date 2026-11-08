Biên phòng - MB lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng chuyền quốc gia

Sau trận bán kết ngược dòng ngoạn mục thắng Thể Công – Tân Cảng 3-2, câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ. Tuy nhiên, với vị thế là đương kim vô địch cùng dàn vận động viên đang ở độ chín, Biên phòng – MB sớm tạo khoảng cách dẫn 3 điểm.

Câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh sau đó gỡ hòa 17-17 và đẩy cục diện set đấu hấp dẫn. Nhưng ở thời khắc quyết định, các tuyển thủ Biên phòng – MB tỏa sáng đúng lúc, mang về thắng lợi 25-22 cho đội nhà ở set 1.

Các tuyển thủ Biên phòng - MB mừng điểm số trước Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VFV

Câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh sớm vượt lên dẫn trước 3-0 trong set 2, nhưng cũng ngay lập tức Biên phòng – MB đưa trận đấu về thế cân bằng. Đội chủ nhà có thời điểm tạo cách biệt lên đến 5 điểm, sau đó tận dụng thành công để thắng 25-20, gỡ hòa 1-1.

Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co từng điểm số trong set 3. Biên phòng – MB có thời điểm dẫn 11-8, nhưng sau đó bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt kịp và vươn lên dẫn trước. Càng về cuối set, đội chủ nhà càng cho thấy sự chính xác trong từng pha bóng, qua đó thắng 25-21 để vươn lên dẫn 2-1.

Các tuyển thủ Biên phòng – MB tập trung cao độ trong set 4, khi liên tiếp tạo thế dẫn điểm. Sự chính xác của Ngọc Thuân, Duy Tuyến giúp đội đương kim vô địch ghi điểm liên tiếp, dẫn sâu 13-8. Câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh vùng lên mạnh mẽ, có thời điểm rút ngắn tỷ số xuống chỉ còn 18-19. Tuy nhiên, các tuyển thủ Quân đội đã có những pha xử lý chính xác để thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Nhờ những pha phát bóng uy lực của Ngọc Thuân, Biên phòng – MB khởi đầu thăng hoa trong set 5 khi ghi 5 điểm liên tiếp. Dù vậy, câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh tích cực bám đuổi, gỡ hòa 14-14. Trong thời khắc quyết định, các tuyển thủ Biên phòng – MB khẳng định bản lĩnh thắng 16-14, qua đó thắng chung cuộc 3-2 để lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Biên phòng – MB vô địch giải bóng chuyền quốc gia.

Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội thua Sanest Khánh Hòa 1-3, chính thức xuống hạng.