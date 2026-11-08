Tàu chở dầu diesel Nga đồng loạt quay đầu khi tiến sát bờ biển nước Mỹ

Nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dường như đang đi đến ngõ cụt, khi các tàu chở dầu diesel không thể cập cảng.

Hiện tại 2 trong số 4 tàu chở dầu diesel của Nga đang trên đường đến bờ biển Mỹ đã đột ngột đổi hướng. Thông tin này được đăng tải trên tờ Financial Times (FT) của Anh, đồng thời ấn phẩm cung cấp thêm chi tiết về sự việc.

Việc các tàu chở dầu đổi hướng diễn ra trong bối cảnh tình hình cung cấp dầu diesel cho Mỹ ngày càng xấu đi. Theo thống kê mới nhất, lượng tồn kho đã giảm xuống dưới 100 triệu thùng lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, đạt mức thấp nhất trong 20 năm.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đe dọa gây thêm áp lực lên thị trường nhiên liệu vốn rất quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế Mỹ, khi mức tiêu thụ đang ngày càng gia tăng trước mùa đông.

Theo giới quan sát, thỏa thuận mua dầu diesel được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký với người đồng cấp thống Nga Vladimir Putin hôm 9/10 là một nỗ lực nhằm giảm giá nhiên liệu trong nước và củng cố sự ủng hộ chính trị.

Tuy vậy bước đi trên không giúp ích được gì cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi các ứng cử viên đảng Dân chủ đã giành chiến thắng thuyết phục trên khắp cả nước, giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Theo các nguồn giám sát, tàu Talisman (số IMO 9292060) của Nga, rời cảng Primorsk vào ngày 21/10/2026 với dầu diesel, và tàu chở dầu Leruo (IMO 9385831) thuộc một công ty Hồng Kông, mang cờ Sierra Leone, không còn ghi điểm đến là bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ.

Hôm 2/11, tàu Leruo thay đổi điểm đến thành Brazil, trong khi tàu Talisman khởi hành đến Địa Trung Hải và hiện đang neo đậu ngoài khơi Algeria, chúng phát tín hiệu "đang chờ đơn đặt hàng", có nghĩa là hàng hóa chưa có người mua hoặc cảng đến chưa được xác nhận.

Con tàu thứ ba chở dầu diesel của Nga là chiếc Agioi Fanendes (số IMO 9798375) mang cờ Malta, thuộc sở hữu công ty vận tải biển Hy Lạp Eastern Mediterranean Maritime (EastMed) mặc dù vẫn tiếp tục hành trình đến Mỹ nhưng lại phát tín hiệu "đang chờ đơn đặt hàng".

Chủ tàu trước đó đã nói với phóng viên tờ Financial Times rằng "đơn đặt hàng vẫn đang trong trạng thái chờ bởi vì cảng dỡ hàng vẫn chưa được xác nhận".

Tàu chở dầu thứ tư là chiếc Beast (số IMO 9290921) đang chịu lệnh trừng phạt của EU và Anh, thuộc sở hữu của một công ty ở Seychelles, đã tiếp nhận dầu diesel tại cảng Primorsk vào ngày 27/10 và tiếp tục hướng về bờ biển nước Mỹ, con tàu đang phát tín hiệu "Atlantic".

"Tàu chở dầu Agioi Fanendes dự kiến ​​sẽ đến New York vào cuối tuần này. Tuy nhiên với sự do dự rõ ràng từ phía Mỹ, mọi thứ tỏ ra chưa chắc chắn".

"Với những lo ngại về quy định, pháp lý và lệnh trừng phạt, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu con tàu trên cũng đổi lộ trình, tránh đi qua Mỹ", nhà phân tích Matt Smith của Công ty tư vấn Kpler bình luận.

Ông Jacob Meldgaard, người đứng đầu TORM - một công ty vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ nói thêm, số lượng hàng hóa ít ỏi và việc chúng bị chuyển hướng là minh họa rõ ràng cho những gì đang xảy ra.

"Ngay từ trước khi Quốc hội Mỹ chuyển sang phe Dân chủ, việc đưa Nga trở lại nền kinh tế toàn cầu dường như không hề dễ dàng, ngay cả đối với một chính quyền đang nỗ lực thực hiện điều đó", nhà phân tích kết luận.