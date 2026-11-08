Liverpool giúp MU không xuống bét bảng

Liverpool vào top 4.

Chỉ cần Crystal Palace có điểm, MU sẽ bị đẩy xuống thứ 20 trước thềm đại chiến Aston Villa. Tuy nhiên, Liverpool không để kịch bản này xảy ra. Trận thua thứ 4 liên tiếp khiến "Đại bàng xanh" chìm nghỉm ở đáy bảng xếp hạng với 7 điểm và hiệu số -14. Xếp trên là MU với cùng số điểm và hiệu số -5.

Crystal Palace nhập cuộc chủ động và tạo ra không ít sóng gió trong hiệp một. Yeremy Pino từng đưa bóng dội xà ngang, còn Jorgen Strand Larsen đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR kiểm tra.

Crystal Palace khủng hoảng trầm trọng.

Đội chủ nhà cũng có những cơ hội đáng chú ý từ Daichi Kamada, song Alisson liên tục thể hiện khả năng phản xạ xuất sắc. Sự chắc chắn của thủ môn người Brazil trở thành điểm tựa để Liverpool vượt lên. Phút cuối hiệp một, Alexis Mac Allister đánh đầu chính xác từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai, mở tỷ số cho đội khách.

Đầu hiệp hai, Liverpool tung đòn quyết định bằng một pha phản công nhanh. Bradley Barcola kiến tạo để Wirtz thoải mái dứt điểm, nhân đôi cách biệt và ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.

Crystal Palace nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng thiếu sự sắc bén, trong khi Liverpool vẫn tạo ra thêm những cơ hội nguy hiểm. Phút 89, Alexander Isak phối hợp đẹp mắt với Wirtz trước khi ghi bàn thứ ba. Eddie Nketiah chỉ kịp mang về bàn danh dự cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng giúp Liverpool tiếp tục khẳng định sức mạnh trên sân khách với 13 điểm giành được, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League mùa này.