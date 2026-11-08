HLV 33 tuổi cùng học trò chiếm vị trí thứ 2 Premier League

Không phải Chelsea, Liverpool hay Man City, Brighton mới là đội bám sát Arsenal trong cuộc đua vô địch. Dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng sinh năm 1993, "Mòng biển" khởi đầu mùa giải như mơ khi lần lượt đánh bại nhiều đối thủ mạnh như Man City, Arsenal, MU hay Aston Villa.

Chiến thắng thứ 4 trong 5 vòng gần nhất đưa Hurzeler cùng học trò vươn lên thứ hai trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Lúc này, Brighton chỉ kém Arsenal 5 điểm, đồng thời duy trì mạch bất bại trên sân nhà với 6 thắng và 1 hòa.

Brighton thăng hoa.

Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Diego Gomez. Phút 15, tiền vệ này tung cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành, tiếp tục cho thấy khả năng dứt điểm ấn tượng sau siêu phẩm ghi bàn từ giữa sân ở trận sân nhà trước đó.

Khó khăn càng chồng chất với Brentford khi Igor Thiago bị truất quyền thi đấu vì hành vi thúc tay vào mặt Chema Andres. Tận dụng lợi thế hơn người, Brighton được hưởng phạt đền sau tình huống Keane Lewis-Potter phạm lỗi trong vòng cấm. Pascal Gross không mắc sai lầm, nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Brighton tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội. Maxim De Cuyper cùng Yasin Ayari đều có những pha dứt điểm đáng chú ý, nhưng không thể gia tăng cách biệt trước sự chống đỡ của hàng thủ và thủ môn Caoimhin Kelleher. Dù vậy, đội chủ nhà không cần thêm bàn thắng để bảo đảm chiến thắng.

Ngược lại, Brentford gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và lần đầu tiên không ghi bàn tại Premier League mùa này. Thất bại cũng kéo dài chuỗi trận không thắng của họ trên sân Amex lên 6 trận.