Gia cảnh tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang

Tối 7/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. Sau màn tranh tài của 25 người đẹp, 3 vị trí cao nhất thuộc về Nguyễn Yến Trang (hoa hậu), trong khi Lê Phương Nghi là á hậu 2 và Trần Xuân Khánh Linh là á hậu 1.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, quê Hà Nội, cao 1,73 m, hiện là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

Gia đình bất ngờ, vỡ òa niềm vui

Sau khi Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng, bà Nguyễn Ngọc Yến, mẹ của tân hoa hậu, không giấu được niềm xúc động. Bà cho biết bản thân luôn theo dõi hành trình của con gái và nhận thấy sự trưởng thành của Yến Trang qua từng vòng thi.

Dù tin tưởng vào nỗ lực của con, bà vẫn bất ngờ khi Yến Trang giành được danh hiệu cao nhất. Trước đêm chung kết, gia đình chỉ mong cô có thể góp mặt trong top 10, bởi cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh nổi bật.

"Niềm vui lúc này thực sự vỡ òa, khó có thể diễn tả thành lời. Tôi luôn theo dõi con trong suốt cuộc thi và nhìn thấy sự trưởng thành của Yến Trang trên hành trình chinh phục vương miện. Con đăng quang là điều rất bất ngờ, khiến tôi vô cùng hạnh phúc", bà Ngọc Yến chia sẻ.

Bà Ngọc Yến năm nay 44 tuổi, hiện là giáo viên cấp hai tại phường Yên Hòa, Hà Nội. Gia đình Yến Trang sinh sống ở thủ đô. Theo lời kể của người mẹ, từ nhỏ, Yến Trang đã nuôi dưỡng hai ước mơ trở thành hoa hậu và nối nghiệp mẹ, trở thành giáo viên tiểu học.

Tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang bên gia đình sau khi đăng quang. Ảnh: BTC.

"Ngay từ bé, Yến Trang đã có niềm đam mê với danh hiệu hoa hậu. Con là người đã đặt mục tiêu thì luôn cố gắng thực hiện bằng được. Trong học tập cũng như sinh hoạt thường ngày, Trang rất tự giác, có kỷ luật và biết sắp xếp công việc khoa học", bà kể.

Suốt 12 năm phổ thông, Yến Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Đình Phùng khi thi vào lớp 10, sau đó tiếp tục trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Theo bà Ngọc Yến, con gái có thói quen tự học và chủ động tìm kiếm kiến thức bên ngoài bài giảng trên lớp. Yến Trang thường tìm thêm tài liệu, theo dõi các bài giảng điện tử của giáo viên để củng cố kiến thức. Vì con có mục tiêu rõ ràng là trở thành giáo viên, bà không phải thường xuyên nhắc nhở hay thúc ép chuyện học hành.

Tự kiếm tiền để chuẩn bị cho cuộc thi

Mẹ của Yến Trang cũng cho biết cô sớm có ý thức tự chủ về tài chính cá nhân. Những món mỹ phẩm phục vụ sở thích làm đẹp, cũng như các khoản chi tiêu thường ngày lẫn phục vụ cuộc thi, cô đều chủ động trang trải bằng tiền kiếm được từ công việc gia sư. Gia đình chủ yếu hỗ trợ tinh thần, để con tự quyết định và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

"Những sản phẩm Yến Trang sử dụng đến hiện tại đều do con tự mua bằng tiền đi gia sư. Tôi không phải chu cấp sinh hoạt phí hay những khoản chi tiêu vặt vì con đều có thể tự lo được", bà chia sẻ.

Trong thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang cũng muốn tự chứng minh năng lực thông qua quá trình tập luyện và nỗ lực cá nhân. Dù không thường xuyên gặp con tại nhà, bà Ngọc Yến vẫn theo dõi hoạt động của con qua các kênh truyền thông của cuộc thi.

Thỉnh thoảng, Yến Trang gọi điện kể với mẹ về những địa điểm cô đến trong khuôn khổ cuộc thi, từ Lai Châu đến Hải Phòng. Cô cũng chia sẻ những hôm lịch tập luyện dày đặc khiến bản thân mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, gia đình đều động viên để cô tiếp tục hoàn thành các thử thách.

Giây phút đăng quang của tân hoa hậu và 2 á hậu. Ảnh: BTC.

Trong gia đình Yến Trang, cả bố và mẹ đều nghiêm khắc. Bà Ngọc Yến tiết lộ vợ chồng thường thay phiên nhau trong cách ứng xử: khi một người nhắc nhở hoặc trách mắng, người còn lại sẽ ở bên động viên, vỗ về con. Bố của Yến Trang không làm trong ngành giáo dục mà hoạt động tự do.

"Ngay từ nhỏ, tôi đã có cách dạy con khá nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong sự nghiêm khắc ấy, mẹ luôn tìm hiểu tâm lý của con theo từng lứa tuổi. Khi con thi đại học hay thi vào lớp 10, đó đều là những thời điểm rất áp lực. Những lúc như vậy, tôi luôn cố gắng gần gũi, thấu hiểu và đồng hành để con hoàn thành tốt việc học", bà chia sẻ.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, khoảng 30 người thân và đồng nghiệp của mẹ Yến Trang có mặt tại Hải Phòng. Bên cạnh đó, hơn 20 học sinh, sinh viên từ trường THPT Phan Đình Phùng và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cũng đến ủng hộ Yến Trang. Tổng cộng, hơn 50 người có mặt để chứng kiến khoảnh khắc cô đăng quang.

Theo bà Ngọc Yến, gia đình chủ động bố trí xe riêng để di chuyển, trong khi nhà trường hỗ trợ đưa đón học sinh, sinh viên đến địa điểm tổ chức chung kết.

Chiến thắng tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh dấu cột mốc mới trong hành trình theo đuổi ước mơ của Yến Trang. Với gia đình, niềm vui không chỉ đến từ danh hiệu mà còn là thành quả của quá trình con gái kiên trì, tự giác và trưởng thành qua từng thử thách.