Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10: Man Utd xuống thứ 18
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 10 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10
Chiến thắng 1-0 trước Hull City giúp Arsenal duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Man City mất vị trí thứ hai sau khi thua Nottingham Forest 1-3. Brighton vượt lên đứng nhì bảng nhờ chiến thắng 2-0 trước Brentford.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.
BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
XH
Đội
TĐ
BT
BB
Đ
1
10
15
5
27
2
10
26
7
22
3
10
21
13
21
4
10
14
10
18
5
10
19
16
16
6
Everton
10
12
10
16
7
Bournemouth
10
16
14
15
8
10
16
11
14
9
Leeds United
10
10
8
14
10
Aston Villa
10
14
17
13
11
Tottenham
10
10
11
12
12
Newcastle United
10
13
16
12
13
Hull City
10
11
11
11
14
Ipswich Town
10
15
20
11
15
Fulham
10
10
12
10
16
Nottingham Forest
10
9
13
9
17
Coventry City
10
10
19
9
18
9
14
19
8
19
Sunderland
10
8
17
8
20
Crystal Palace
10
10
24
7
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Man Utd 4-4 Aston Villa
Man Utd thủng lưới 2 bàn chỉ sau 4 phút. Alysson và Nicolas Jackson lần lượt lập công giúp Aston Villa dẫn 2-0.
Man Utd tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một và gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Youri Tielemans. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 10 phút đầu hiệp 2, “Quỷ đỏ” lại để Aston Villa có thêm 2 bàn (John McGinn và Leon Goretzka).
Những cầu thủ dự bị vào sân cứu Man Utd thoát thua trong thời gian bù giờ. Lần lượt Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu ghi bàn giúp đội chủ nhà gỡ hòa 4-4. Dù không thua, trận hòa này vẫn khiến Man Utd rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”.
Crystal Palace 1-3 Liverpool
Crystal Palace rơi xuống vị trí cuối bảng sau trận thua Liverpool 1-3. Đội chủ nhà chơi ngang ngửa với đối thủ ở trận này nhưng tính hiệu quả cả trong tấn công lẫn phòng ngự thua xa.
Alexis Mac Allister, Florian Wirtz và Alexander Isak là 3 cầu thủ ghi bàn của Liverpool. Crystal Palace chỉ có bàn thắng muộn từ cú đá phạt đền của Eddie Nketiah.
Brighton 2-0 Brentford
Brighton tận dụng cú sảy chân của Man City để vươn lên nhì bảng. Diego Gomez và Pascal Gross lần lượt lập công giúp đoàn quân của huấn luyện viên Fabian Hurzeler đánh bại Brentford với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Brighton vẫn là đội ghi bàn nhiều nhất giải đấu (26 bàn thắng).
Nottingham Forest 3-1 Man City
Man City thua trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh dù lần này đối thủ của họ đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Đội khách hoàn toàn vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không hơn đối thủ về số cơ hội.
Liam Delap lập cú đúp, bàn còn lại của đội chủ nhà đến từ Cunha. Man City chỉ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công Rayan Cherki.
Arsenal 1-0 Hull City
Khả năng tận dụng cơ hội chưa được tối ưu tiếp tục là lý do khiến Arsenal không có chiến thắng đậm dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước Hull City. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 67%, tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó 10 lần trúng đích. Dù vậy, khán giả phải chờ tới phút 72 mới chứng kiến bàn thắng của Martin Odegaard.
Leeds United 1-0 Tottenham
Tottenham kiểm soát bóng 62% nhưng chỉ có 7 cú sút trong cả trận. Ngược lại, Leeds United vượt trội về số cơ hội và tận dụng được một trong số đó. Noah Okafor là tác giả bàn thắng mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.
Everton 3-1 Coventry City
Thierno Barry là nhân vật chính của trận đấu sớm nhất vòng. Tiền đạo này ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo giúp Everton đánh bại Coventry City 3-1. Đội khách tạm thời tụt xuống sát nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng sau vòng 10.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ket-qua-ngoai-hang-anh-2026-2027-vong-10-bang-xep-hang-moi-nhat-ar1049958.html