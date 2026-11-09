Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10: Man Utd xuống thứ 18

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10

Chiến thắng 1-0 trước Hull City giúp Arsenal duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Man City mất vị trí thứ hai sau khi thua Nottingham Forest 1-3. Brighton vượt lên đứng nhì bảng nhờ chiến thắng 2-0 trước Brentford.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Arsenal

10

15

5

27

2

Brighton

10

26

7

22

3

Manchester City

10

21

13

21

4

Liverpool

10

14

10

18

5

Chelsea

10

19

16

16

6

Everton

10

12

10

16

7

Bournemouth

10

16

14

15

8

Brentford

10

16

11

14

9

Leeds United

10

10

8

14

10

Aston Villa

10

14

17

13

11

Tottenham

10

10

11

12

12

Newcastle United

10

13

16

12

13

Hull City

10

11

11

11

14

Ipswich Town

10

15

20

11

15

Fulham

10

10

12

10

16

Nottingham Forest

10

9

13

9

17

Coventry City

10

10

19

9

18

Manchester United

9

14

19

8

19

Sunderland

10

8

17

8

20

Crystal Palace

10

10

24

7

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Man Utd 4-4 Aston Villa

Man Utd thủng lưới 2 bàn chỉ sau 4 phút. Alysson và Nicolas Jackson lần lượt lập công giúp Aston Villa dẫn 2-0.

Man Utd tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một và gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Youri Tielemans. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 10 phút đầu hiệp 2, “Quỷ đỏ” lại để Aston Villa có thêm 2 bàn (John McGinn và Leon Goretzka).

Những cầu thủ dự bị vào sân cứu Man Utd thoát thua trong thời gian bù giờ. Lần lượt Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu ghi bàn giúp đội chủ nhà gỡ hòa 4-4. Dù không thua, trận hòa này vẫn khiến Man Utd rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”.

Man Utd hòa Aston Villa 4-4. (Ảnh: Reuters)

Crystal Palace 1-3 Liverpool

Crystal Palace rơi xuống vị trí cuối bảng sau trận thua Liverpool 1-3. Đội chủ nhà chơi ngang ngửa với đối thủ ở trận này nhưng tính hiệu quả cả trong tấn công lẫn phòng ngự thua xa.

Alexis Mac Allister, Florian Wirtz và Alexander Isak là 3 cầu thủ ghi bàn của Liverpool. Crystal Palace chỉ có bàn thắng muộn từ cú đá phạt đền của Eddie Nketiah.

Brighton 2-0 Brentford

Brighton tận dụng cú sảy chân của Man City để vươn lên nhì bảng. Diego Gomez và Pascal Gross lần lượt lập công giúp đoàn quân của huấn luyện viên Fabian Hurzeler đánh bại Brentford với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Brighton vẫn là đội ghi bàn nhiều nhất giải đấu (26 bàn thắng).

Nottingham Forest 3-1 Man City

Man City thua trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh dù lần này đối thủ của họ đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Đội khách hoàn toàn vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không hơn đối thủ về số cơ hội.

Liam Delap lập cú đúp, bàn còn lại của đội chủ nhà đến từ Cunha. Man City chỉ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công Rayan Cherki.

Man City (áo trắng) thua Nottingham Forest 1-3. (Ảnh: Reuters)

Arsenal 1-0 Hull City

Khả năng tận dụng cơ hội chưa được tối ưu tiếp tục là lý do khiến Arsenal không có chiến thắng đậm dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước Hull City. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 67%, tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó 10 lần trúng đích. Dù vậy, khán giả phải chờ tới phút 72 mới chứng kiến bàn thắng của Martin Odegaard.

Arsenal thắng Hull City 1-0. (Ảnh: Reuters)

Leeds United 1-0 Tottenham

Tottenham kiểm soát bóng 62% nhưng chỉ có 7 cú sút trong cả trận. Ngược lại, Leeds United vượt trội về số cơ hội và tận dụng được một trong số đó. Noah Okafor là tác giả bàn thắng mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Everton 3-1 Coventry City

Thierno Barry là nhân vật chính của trận đấu sớm nhất vòng. Tiền đạo này ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo giúp Everton đánh bại Coventry City 3-1. Đội khách tạm thời tụt xuống sát nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng sau vòng 10.