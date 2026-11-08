Xả súng tại quảng trường Ba Lan khiến 6 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra khoảng 15h (giờ địa phương) ngày 7/11 tại quảng trường chính ở thành phố Krakow, điểm du lịch nổi tiếng ở miền nam Ba Lan. Nghi phạm 25 tuổi, quốc tịch Ba Lan, hành động một mình và bị cảnh sát bắn trọng thương trong cuộc đấu súng.

Theo cảnh sát, nghi phạm lái xe qua nhiều địa điểm trong quảng trường, dùng súng tự động bắn vào những người ngẫu nhiên. Trong số 6 người thiệt mạng có 4 phụ nữ và 2 nam giới, gồm 3 phụ nữ Ba Lan, một công dân Anh và hai người chưa được xác định danh tính. Năm trong số 16 người bị thương là công dân Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh.

Tối cùng ngày, cảnh sát phát hiện thi thể hai phụ nữ và một người đàn ông tại nhà nghi phạm ở Ostrowiec Swietokrzyski, cách Krakow khoảng 150 km về phía đông bắc.

Người dân Ba Lan tại quảng trường hoảng loạn khi sự việc xảy ra. Video: X/RadioGenoa

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nhiều khả năng các nạn nhân là thành viên gia đình nghi phạm. "Ở Ba Lan, cho đến nay chúng tôi chưa từng xảy ra những vụ khủng bố nghiêm trọng như vậy", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói, đồng thời gọi đây là "vụ tấn công tàn bạo nhằm vào tính mạng con người ở Krakow".

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski nhận định nghi phạm bị thu hút bởi "các hệ tư tưởng cực hữu", có tư tưởng "dân tộc chủ nghĩa cực đoan" và "rất cực đoan". Người này mặc trang phục kiểu quân đội, áo chống đạn và sử dụng súng trường khi tấn công. Cảnh sát còn tìm thấy nhiều vũ khí, đạn dược trong ôtô của nghi phạm.

Ba Lan sẽ tổ chức hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas gọi đây là thảm kịch vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan, đồng thời khẳng định "Ba Lan không đơn độc".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ đau buồn, khẳng định "Đức sát cánh cùng Ba Lan với tư cách một người bạn và đối tác trong thời điểm khó khăn này".