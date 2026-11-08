Xác định đội bóng xuống hạng tại Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026

Trước trận đấu quyết định, cả hai đội đều chịu áp lực lớn sau những kết quả không như mong đợi ở vòng phân hạng 5-8. Sanest Khánh Hòa thất bại trước TP.HCM, còn Hà Nội để thua Đà Nẵng.

Các cầu thủ Hà Nội không thể trụ hạng thành công. Ảnh: VFV

Vì vậy, cuộc đối đầu được xem như trận “chung kết ngược”, nơi chỉ một đội có thể giành quyền trụ hạng.

Hà Nội khởi đầu khá tốt khi thể hiện sự quyết tâm và giành chiến thắng 25-20 ở set đầu tiên.

Tuy nhiên, lợi thế này không được đội bóng Thủ đô duy trì lâu khi Sanest Khánh Hòa nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, gia tăng sức ép và cho thấy bản lĩnh trong thời điểm khó khăn.

Đội bóng phố biển thi đấu khởi sắc, liên tiếp giành chiến thắng ở ba set tiếp theo với các điểm số 25-23, 25-22 và 26-24.

Đặc biệt, set đấu thứ tư diễn ra căng thẳng khi hai đội cạnh tranh quyết liệt từng điểm số. Sanest Khánh Hòa đã tận dụng tốt cơ hội ở thời khắc quyết định để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Kết quả này giúp Sanest Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu trụ hạng, trong khi Hà Nội phải nhận kết cục đáng tiếc.

Đáng chú ý, Hà Nội từng được xem là ứng viên cạnh tranh nhóm 4 đội dẫn đầu và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 5.

Tuy nhiên, những thất bại ở giai đoạn quyết định đã khiến đội bóng Thủ đô phải xuống hạng, khép lại mùa giải đầy đáng tiếc.