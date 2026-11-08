Thu Hà Ceri công khai người yêu game thủ

Thu Hà Ceri nổi tiếng với vai Pu trong bộ phim giờ vàng Đi giữa trời rực rỡ. Ảnh: FBVN.

Một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng diễn ra ở Mỹ Đình là màn tương tác tình cảm giữa diễn viên Thu Hà Ceri và tuyển thủ eSports Nguyễn Huy Hoàng, thường được biết đến với nickname FPT HuyHoang. Trong đoạn giao lưu giữa trận chung kết giữa FPT Polytechnic và Boom Esports, HuyHoang cùng Thu Hà tham dự với tư cách khách mời giao lưu. Trước ống kính máy quay, nữ diễn viên không ngần ngại hôn má bạn trai trên sóng trực tiếp.

Trước khi chính thức công khai, hai người đã có những tương tác trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Đi giữa trời rực rỡ thường xuyên bình luận trên các buổi phát sóng của HuyHoang.

Khoảnh khắc tình cảm của HuyHoang và Thu Hà Ceri ngay tại chung kết ĐTDV.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ cả lĩnh vực giải trí lẫn esports. Nhiều người thích thú trước màn thể hiện tình cảm công khai của cặp đôi, đồng thời gửi lời chúc mừng đến nam tuyển thủ. Không ít bình luận còn hài hước gọi HuyHoang là nhân vật nổi bật nhất sự kiện, dù tâm điểm ban đầu của chương trình là những trận đấu Liên Quân Mobile.

HuyHoang tên thật là Nguyễn Huy Hoàng, là tuyển thủ Liên Quân Mobile thi đấu ở vị trí đường Tà Thần trong màu áo FPT x Flash (Team Flash). Anh gia nhập đội tuyển từ năm 2024 và từng trải qua một số thay đổi về vị trí thi đấu trước khi đảm nhận vai trò đường trên. Trong giai đoạn 2025-2026, HuyHoang góp mặt trong đội hình giành chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 và Mùa Xuân 2026. Huy Hoàng cũng là thành viên đại diện tuyển Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 và giành HCV.

Trong khi đó, Thu Hà Ceri (tên thật Lương Thu Hà) là diễn viên sinh năm 2002. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và tham gia một số sản phẩm video ca nhạc. Thu Hà Ceri nổi bật với khán giả truyền hình chú ý qua vai diễn Pu trong bộ phim giờ vàng Đi giữa trời rực rỡ năm 2024.