Man City khủng hoảng: Báo động cho cuộc đua vô địch

Man City đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League. (nhandan.vn)

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11-2024, Man City để thua 3 trận liên tiếp tại Premier League. Tận dụng phong độ sa sút của Man City, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Hull City, qua đó nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Đáng tiếc cho Man City là đội bóng này có khởi đầu mùa giải tương đối thuận lợi khi giành chiến thắng ở 7 trận liên tiếp trước khi để thua Aston Villa, Brighton và mới nhất là Nottingham Forest.

Trong cuộc đua vô địch, lịch sử cũng không đứng hẳn về phía Man City khi chỉ có 2 đội từng bị bỏ xa 6 điểm sau 10 vòng đấu nhưng vẫn giành được chức vô địch. Một là chính Man City mùa giải 2013/14 và đội còn lại là Man Utd mùa giải 2002/03.

Khoảng cách 6 điểm không phải là không thể san lấp, nhưng cách Man City trình diễn trước Nottingham Forest khiến người ta nghi ngờ về khả năng vô địch của đội bóng này.

Điều đầu tiên phải nhắc đến là hàng thủ thi đấu lỏng lẻo. Phút thứ 6 của trận đấu, Josko Gvardiol để Jair Cunha áp sát, đoạt bóng rồi dẫn thẳng vào vòng cấm trước khi tung cú sút chìm bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng vào lưới Man City cũng chấm dứt chuỗi trận không ghi bàn trên sân nhà của Forest tại Premier League mùa này.

Phút thứ 18, hàng thủ Man City tiếp tục mắc sai lầm. Xaver Schlager đoạt bóng từ Elliot Anderson ở khu vực giữa sân rồi mở ra khoảng trống cho Liam Delap băng lên. Tiền đạo này dẫn bóng một quãng đường dài trước khi vượt qua sự truy cản thiếu quyết liệt của hàng phòng ngự Man City và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11-2019, Man City bị dẫn trước 2 bàn ngay trong 18 phút đầu tiên. Cả hai bàn thua đều cho thấy sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự Man City. Josko Gvardiol mắc lỗi trực tiếp trong bàn mở tỷ số, còn Dias và Guehi lại thiếu quyết đoán trong bàn thua thứ hai.

Phút 52, Rayan Cherki thắp lại hy vọng cho Man City bằng một bàn thắng đẹp mắt. Nhưng khi đội khách đang hưng phấn tìm bàn gỡ hòa thì Forest lại trừng phạt đội bóng này bằng một pha phản công mẫu mực.

Sự thiếu tập trung và những tình huống chống phản công kém khiến Man City phải trả giá. Delap tung cú sút chân trái đưa bóng cuộn vào góc cao phía xa, ngoài tầm với của Donnarumma.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 giúp Delap hoàn tất cú đúp trong ngày tái ngộ đội bóng cũ. Delap trở thành cầu thủ thứ hai từng khoác áo Man City lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ tại Premier League. Người đầu tiên là Nicolas Anelka, khi còn khoác áo Bolton vào tháng 12-2006.

Có thể nhận thấy Man City đã có một màn trình diễn thất vọng trước Forest. Đội bóng này thiếu một cầu thủ đóng vai trò thủ lĩnh, có khả năng điều tiết trận đấu. Hơn nữa, trong cuộc đối đầu với Forest, Man City mắc khá nhiều sai lầm cá nhân, trong đó có những sai lầm trực tiếp dẫn đến các bàn thua.

Bên cạnh đó là những màn trình diễn đáng thất vọng của các cầu thủ được kỳ vọng. Enzo Fernandez là một trong những trường hợp đáng lo ngại. Bản hợp đồng đắt giá của Man City mới chỉ có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 14 trận trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Elliot Anderson cũng chưa thể hiện được vai trò như kỳ vọng trong ngày đối đầu với đội bóng cũ. Sự kết hợp giữa hai cầu thủ này ở tuyến giữa chưa tạo được sự cân bằng cần thiết, khiến Man City gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

HLV Enzo Maresca cũng thừa nhận Man City đã có một ngày thi đấu kém thuyết phục. Ông cho rằng trong hiệp 1, các học trò đã không theo kịp cường độ thi đấu của Forest. Các cầu thủ của ông để thua trong những tình huống tranh chấp tay đôi cũng như các tình huống bóng hai.

Trong khi đó, HLV Oliver Glasner có lý do để vui mừng. Nhà cầm quân này chịu sức ép lớn khi chỉ thắng một trong chín trận từ đầu mùa. Chiến thắng trước Man City đưa Forest lên vị trí thứ 16, thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Man City hiện kém Arsenal 6 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là khoảng cách không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Màn trình diễn của Man City trong 3 trận thua liên tiếp đặt ra câu hỏi: Liệu đội bóng này đã bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch?

Một hàng phòng ngự lỏng lẻo cùng tuyến giữa chưa tạo được sự cân bằng cần thiết, khiến Man City dù kiểm soát bóng vượt trội vẫn không thể làm chủ thế trận. Với những gì đã thể hiện, thật khó để người ta đặt niềm tin vào khả năng vô địch của đội bóng này.

Phía trước Man City là đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây là khoảng lặng cần thiết để ban huấn luyện nhìn lại những vấn đề đang tồn tại, tìm giải pháp khắc phục trước khi bước vào chặng đường tiếp theo của mùa giải.