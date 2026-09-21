Đèo Đại Ninh liên tiếp sạt lở

Sáng 21/9, lực lượng chức năng xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương thu dọn đất đá, khắc phục vụ sạt lở tại khu vực giữa đèo Đại Ninh.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 0h cùng ngày. Đất đá từ taluy bên đường tràn xuống, che lấp một phần làn đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đèo. Điểm sạt lở cách Nhà máy thủy điện Đại Ninh khoảng 500 m.

Phát hiện sự cố, người dân đặt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, điều tiết giao thông, thu dọn đất đá.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời cảnh báo người dân chú ý quan sát, giảm tốc độ khi qua khu vực, nhất là trong điều kiện trời mưa.

Trước đó, khoảng 10h ngày 20/9, tại đèo Đại Ninh cũng xảy ra một vụ sạt lở đất đá xuống mặt đường và sau đó đã được cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Cũng trong sáng 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình hình sạt lở tại khu vực đèo Prenn.

Để sớm khắc phục tình trạng sạt lở, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (áo sơ mi xanh) đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục vị trí sạt lở đèo Prenn. Ảnh lamdong.gov.vn.

Trước mắt, các cơ quan chức năng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến đèo. Bố trí một Tổ thường trực duy trì chế độ trực 24/24 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng khẩn trương có phương án khảo sát kỹ lưỡng các vị trí sạt trượt, và các vị trí có nguy cơ sạt để kịp thời có giải pháp kỹ thuật xử lý.

Trước đó, chiều 19/9, tại Km225+200 trên Quốc lộ 20 (thuộc khu vực đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra sự cố sạt lở taluy dương do thời tiết có mưa lớn. Sự cố đã làm ít nhất 3 tảng đá lớn cùng hàng khối đất đá tràn xuống mặt đường.