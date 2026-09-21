Khắc phục xong các điểm ngập lụt, sạt lở trên tuyến cao tốc, quốc lộ

Máy xúc dọn đất, bùn tràn xuống mặt đường ĐT722, đoạn qua xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, sáng 21/9.

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), tính đến 14 giờ ngày 21/9, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở tại một số tuyến đường trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Ngay khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý đường bộ đã chủ động tổ chức phân luồng, đóng đường tại những vị trí không bảo đảm an toàn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác và huy động máy móc, thiết bị khẩn trương hót dọn đất đá, khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 6143/CĐBVN-TCGT ngày 17/9/2026, triển khai các chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về công tác phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tại Thanh Hóa, mưa lũ gây ngập, tắc đường tại 2 vị trí trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, gồm Quốc lộ 47C và đường NS-BT. Trên hệ thống đường tỉnh, ngập lụt gây ách tắc tại 11 điểm; đến thời điểm báo cáo, các đơn vị đã khắc phục, tổ chức thông xe tại 6 vị trí.

Đáng chú ý, tình trạng sạt lở ta-luy dương diễn biến phức tạp với 145 vị trí, tổng khối lượng đất đá ước khoảng 21.567m³.

Trong đó, tuyến ĐT.530 có 61 vị trí sạt lở, khối lượng khoảng 5.371m³; tuyến ĐT.530B có 21 vị trí, khối lượng khoảng 8.199m³.

Địa phương cũng ghi nhận 11 vị trí sạt lở ta-luy âm với tổng chiều dài khoảng 177m. Một số vị trí trên tuyến ĐT.530 bị hư hỏng mặt đường và cống thoát nước.

Trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện 4 vị trí ngập nước, độ sâu từ 5 đến 12cm. Tuy nhiên, các vị trí này chưa gây thiệt hại và phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Tại Nghệ An, nước đã rút trên các tuyến quốc lộ, giao thông cơ bản được khôi phục bình thường.

Tuy nhiên, trên tuyến ĐT.541B vẫn còn 2 điểm ngập sâu từ 0,45 đến 0,5m tại tràn Chà Lạp 1 và Chà Lạp 2, gây cản trở giao thông.

Trên tuyến ĐT.543C, địa phương phát sinh thêm một điểm sạt lở ta-luy dương tại Km21+900, nâng tổng số điểm sạt lở đất đá trên địa bàn lên 69 điểm.

Tại các khu vực bị ngập sâu, sạt lở, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phân luồng, căng dây và cắm biển cảnh báo nhằm ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Đối với những vị trí đất đá sạt xuống mặt đường, các đơn vị đã huy động xe máy, thiết bị cơ giới khẩn trương hót dọn, mở đường tạm phục vụ lưu thông, đồng thời tiếp tục xử lý khối lượng đất đá còn lại.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 14 giờ ngày 21/9, toàn bộ hệ thống đường cao tốc và quốc lộ do Trung ương quản lý không có vị trí nào bị tắc đường.

Cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng các tỉnh theo dõi, cập nhật tình hình, chủ động phương án xử lý các điểm phát sinh do mưa lũ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì trực, sẵn sàng triển khai phương tiện, thiết bị khi có sự cố; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.