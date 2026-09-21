Nhiều cầu dân sinh chìm nghỉm giữa lòng sông sau lũ ngập

VIDEO: Nước sông rút dần, cầu dân sinh vẫn chìm nghỉm giữa lòng sông.

Tính đến ngày 21/9, nước tiếp tục rút trên sông Đáy ở phía Tây Nam Hà Nội. Một số cầu dân sinh bị nhấn chìm trong nước lũ nay đã thấy lan can. Tại khu vực cầu Đồng Hoàng (ảnh) bắc qua sông Đáy, người dân chưa thể lưu thông.

Cầu Lam Điền "mất dấu" giữa biển nước.

Cầu Mụ (xã Hòa Phú) bắc qua sông Đáy chìm nghỉm trong nước.

"Khi chưa ngập người dân đi lại qua cầu này rất đông, giờ muốn sang bên kia cầu thì phải đi vòng, xa thêm hàng chục km", một người dân xã Hòa Phú nói.

Cầu dân sinh thuộc xã Quảng Bị "tàng hình" giữa dòng sông, người dân muốn sang bờ bên kia phải đi vòng hoặc gọi thuyền, phà.

Lối xuống cầu Xóm Đò (xã Quảng Bị) được lực lượng chức năng rào chắn.

Chỉ còn một phần công trình cầu nhô lên khỏi lòng sông.

Trước đó, ngày 16/9, trên sông Đáy xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên 1-2 m, nhiều cây cầu bắc qua sông Đáy đã được chính quyền địa phương cấm lưu thông để đảm bảo an toàn.

Ở phía Tây Nam Hà Nội, hiện còn 1- 2 cây cầu bắc qua sông Đáy cho các xe lưu thông. "Vì chỉ có ít cầu qua sông nên giao thông ở đây thường xuyên ùn tắc, đặc biệt buổi chiều", anh Lương, trú tại xã Quảng Bị, nói.

Mực nước sông Đáy vẫn ở mức cao, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, tỉnh lộ bị ngập úng, di chuyển khó khăn.

Những tuyến đường sát sông được đắp đê, lấy lối đi cho người dân.

Nước rút chậm, nhiều hộ gia đình vẫn phải dùng thuyền để di chuyển.