Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh TTXVN.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 21/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Máy múc phục vụ công tác đào, vận chuyển đất nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh TTXVN.

Tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 664 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Có 631 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.