Hơn 1.000 m3 đất, đá sạt lở xuống tỉnh lộ 433, gần 300 hộ dân thôn Mường Tuổng vẫn bị cô lập

Tính đến chiều 21/9, các vị trí sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 433 đi thôn Mường Tuổng đang được xử lý. UBND xã Đức Nhàn đã huy động máy xúc và lực lượng tổ chức san gạt đất, đá tại điểm sạt lở lớn ở Km3+530, khẩn trương khắc phục mặt đường, phấn đấu sớm thông tuyến, khôi phục kết nối giao thông với thôn Mường Tuổng.

Sạt lở taluy dương trên tuyến tỉnh lộ 433 đi Mường Tuổng gây ách tắc cục bộ, cô lập 292 hộ dân.

Ngoài điểm sạt lở tại Km3+530, tuyến tỉnh lộ 433 qua địa bàn xã còn xảy ra 1 điểm sạt lở taluy âm và 5 điểm sạt lở taluy dương, với tổng khối lượng đất đá ước khoảng 270 m3. Tại nhiều vị trí trên tuyến xuất hiện hiện tượng đá lăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước tình hình trên, UBND xã Đức Nhàn đã tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời chỉ đạo cắm biển cảnh báo tại các điểm đã xảy ra sạt lở và những vị trí có nguy cơ sạt lở dọc tuyến đường để người dân, phương tiện chủ động phòng tránh.

Xã cũng bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình tại các khu vực xung yếu. Các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao được rà soát, cảnh báo và yêu cầu di dời khẩn cấp khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Trong thời gian khắc phục, địa phương khuyến cáo người dân hạn chế qua lại tại các vị trí sạt lở, nhất là những khu vực đã được cắm biển cảnh báo. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động quan sát, không đi vào khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt hoặc xảy ra đá lăn.

UBND xã Đức Nhàn nhận định, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn; ngoài ra, đất đá tại khu vực này đã ngấm nước, có thể tiếp tục sạt trượt ngay cả khi mưa đã giảm. Vì vậy, địa phương tiếp tục duy trì lực lượng trực, thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu và chủ động phương án ứng phó, trong đó ưu tiên khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến tỉnh lộ 433 và bảo đảm an toàn cho người dân.