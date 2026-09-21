Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại đặc khu Kiên Hải

Phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con ngư dân.

Tại chương trình, gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, nhân dân, ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn đặc khu Kiên Hải được tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống ma túy.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà đỡ đầu cho các học sinh nghèo học giỏi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); tiếp tục nhận đỡ đầu 3 học sinh nghèo học giỏi với mức hỗ trợ 9 triệu đồng/cháu/năm; tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và áo phao cứu sinh cho ngư dân.