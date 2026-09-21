Từ đêm nay (21-9), các tỉnh miền Trung có mưa lớn

Từ chiều tối 21-9 đến 23-9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Nhiều khu vực ở Trung Bộ mưa rất lớn từ đêm nay. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Từ chiều tối 21-9 đến 23-9, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 21-9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ đêm 23-9 đến hết 24-9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 23-9, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).