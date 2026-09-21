Ngày 21/9, tại đèo Prenn Đà Lạt đã xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm. Đất đá trượt dài khoảng 100 mét xuống phía dưới, tạo thành một điểm xung yếu trên tuyến đường cửa ngõ vào Đà Lạt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra, đánh giá mức độ sạt trượt và theo dõi sát diễn biến khu vực.

Xuất hiện điểm sạt lở mới trên đèo Prenn Đà Lạt.

Đáng chú ý, đây là vị trí từng xảy ra sạt lở vào ngày 17/11/2025, ảnh hưởng một phần nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh. Sau sự cố, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả đã huy động nhân lực, máy móc và vật tư để khắc phục, gia cố điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên tuyến.

Hiện giao thông qua đèo Prenn vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt trượt tiếp tục được các lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý.

Điểm sạt trượt mới trên đèo Prenn Đà Lạt.

Ngoài vị trí này, tại Km225+200, đoạn qua đèo Prenn Đà Lạt, cũng đang có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt phía taluy dương. Chiều 19/9 vừa qua, 3 viên đá từ trên cao đã rơi xuống lòng đường nhưng rất may không gây thương vong về người và tài sản của người dân. Ngay trong đêm, một tảng đá chênh vênh có nguy cơ rớt xuống đường đã được lực lượng chức năng chủ động đánh sập để đảm bảo an toàn.

Theo ông Phạm Văn Thái Bình, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát tình trạng tuyến đèo, đặc biệt tại khu vực vừa xảy ra sạt lở, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông.

Việc chủ động theo dõi, xử lý ngay từ những điểm có nguy cơ sạt trượt được xác định là giải pháp quan trọng, nhằm bảo đảm an toàn công trình và duy trì giao thông thông suốt trên tuyến đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở đèo Prenn Đà Lạt.

Trong buổi khảo sát thực tế tình hình sạt lở trên đèo Prenn Đà Lạt sáng 21/9, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo này. Đồng thời, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị huy động mọi lực lượng tập trung khắc phục ngay điểm sạt lở. Thành lập tổ công tác túc trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó với tình huống mới phát sinh.