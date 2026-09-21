Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Báo Công lý: Viết tiếp những trang sử vẻ vang

Tham dự Lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham dự Lễ kỷ niệm

Cùng dự có Trung tướng Dương Văn Thăng - Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; các nguyên Phó Chánh án TANDTC; Thẩm phán TANDTC và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC; ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tòa án.

Từ hơn chục người đến đội ngũ hơn 120 người

Trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh cho biết, cách đây 25 năm, ngày 25/9/2001, trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, trong đó lấy hoạt động xét xử làm trung tâm, Chánh án TANDTC đã quyết định thành lập Báo Công lý nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Tòa án.

So với 101 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam, chặng đường dựng xây và trưởng thành của Báo Công lý chưa phải là dài. Nhưng 25 năm qua, các thế hệ những người làm báo Công lý luôn ý thức được trọng trách của một cơ quan báo chí cách mạng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của TANDTC để tận tâm cống hiến bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Nhìn lại chặng đường 1/4 thế kỷ đã qua, mỗi người làm báo Công lý đều có quyền tự hào về những trang sử mà các thế hệ đi trước đã viết nên bằng trí tuệ, mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng.

Nhớ lại những ngày đầu mặc dù nhiều khó khăn, vất vả nhưng rất đỗi tự hào. Trong điều kiện nhân lực còn mỏng, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh của người làm báo Công lý đã tỏa sáng. Báo đã kịp thời chuyển tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của hệ thống Tòa án tới người dân; đồng thời là cầu nối tin cậy của người dân với Đảng, Nhà nước và cơ quan xét xử. Những trang sử đầu tiên ấy mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ người làm báo Công lý hôm nay và mai sau.

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm

Từ khởi điểm chỉ là tuần báo, 1/4 thế kỷ dựng xây và phát triển, đến nay Báo Công lý hội đủ cơ bản các loại hình báo chí với nhiều tính năng truyền thông hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền mà Lãnh đạo TANDTC giao phó.

Theo Tổng Biên tập Trần Đức Vinh, suốt chặng đường 25 năm qua, điều làm nên sức mạnh của Báo Công lý trước hết và trên hết chính là con người và sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng. Từ chỗ chỉ hơn chục cán bộ, phóng viên, biên tập viên của những ngày đầu thành lập, đến nay đội ngũ làm Báo Công lý đã hơn 120 người; Chi bộ từ 6 đảng viên, đến nay tổ chức Đảng của Báo đã có hơn 40 đảng viên. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Nhà báo luôn xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, vun đắp đời sống tinh thần và sự gắn bó của mái nhà chung Công lý.

Lãnh đạo Báo Công lý cho biết, cùng với sự phát triển về đội ngũ, cơ sở vật chất của Báo Công lý cũng từng bước được đầu tư, cải thiện. Từ vị trí làm việc nhỏ hẹp trong những ngày đầu, đến nay trụ sở Tòa soạn được bố trí rộng rãi hơn, với trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Những cố gắng và sự đóng góp của Báo Công lý đã được Lãnh đạo TANDTC, các bộ, ban, ngành, địa phương ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng xứng đáng. Thành tích ấy, vinh dự ấy thuộc về tất cả các thế hệ những người làm Báo Công lý đã bền bỉ cống hiến trong suốt ¼ thế kỷ qua.

Tự hào về quá khứ là để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện cho thế hệ trẻ, Bí thư Đoàn Báo Công lý Vũ Thị Thu Trang chia sẻ, gần 10 năm gắn bó với Báo là những năm tháng thanh xuân đáng nhớ, nơi mỗi phóng viên trẻ được rèn nghề, trưởng thành và xây đắp tình đồng chí, đồng nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí, người làm báo trẻ đứng trước yêu cầu không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tác nghiệp đa phương tiện. Đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ Báo Công lý phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần đưa tiếng nói của ngành Tòa án và kết quả cải cách tư pháp đến gần hơn với công chúng.

Không chỉ trên mặt trận thông tin, tuổi trẻ Báo Công lý còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Những chương trình hướng về trẻ em vùng cao, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai… là cách người làm báo trẻ lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, để giá trị của hai chữ “Công lý” được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

“25 năm – một hành trình bền bỉ đầy vinh quang của các thế hệ đi trước đã gây dựng nên tầm vóc của Báo Công lý ngày hôm nay. Trân trọng những thành quả đã có, thế hệ phóng viên trẻ chúng tôi hôm nay không cho phép mình tự mãn hay dừng lại. Chúng tôi hiểu rằng, tự hào về quá khứ là để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai. Chúng tôi nguyện tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết của những người đi trước, mang theo khát vọng đưa Báo Công lý trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, uy tín hàng đầu của hệ thống Tư pháp như kỳ vọng của đồng chí Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng”, Bí thư Đoàn Báo Công lý bày tỏ.

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp chặng đường phía trước

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập, thay mặt Chi ủy, Ban Biên tập, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ những người làm Báo Công lý đi trước đã cống hiến trí tuệ và công sức của mình cho sự phát triển của tờ Báo; trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chăm lo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo TANDTC, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo Công lý cũng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các cơ quan trong và ngoài Ngành Tòa án và đặc biệt là sự tin yêu của độc giả, đồng hành của các đối tác trong suốt chặng đường đã qua.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh nhấn mạnh, ¼ thế kỷ xây dựng và trưởng thành là một hành trình rất đỗi tự hào và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ trọn vẹn và tiếp nối xứng đáng những gì thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Bằng bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của mình, mỗi phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Công lý hôm nay sẽ tiếp tục viết nên những thành tích mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Lãnh đạo TANDTC và bạn đọc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của TANDTC.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Báo Công lý mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo TANDTC, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo Việt Nam; sự phối hợp có trách nhiệm hơn nữa của các cơ quan trong và ngoài Ngành Tòa án; sự tin yêu của độc giả và đồng hành của các đối tác.

Khép lại diễn văn, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thế hệ người làm Báo Công lý nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập; đồng thời bày tỏ mong muốn ngọn lửa truyền thống 25 năm của Báo Công lý mãi rực cháy, tiếp thêm sức mạnh để những người làm Báo Công lý viết tiếp những trang sử vẻ vang hơn nữa trong chặng đường phía trước.

Theo Báo Công Lý