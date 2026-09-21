Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự lễ khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Lễ Khánh thành diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM, với thông điệp “Y học thông minh - Phụng sự trong yêu thương”.

Đặc biệt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện nhân dịp khánh thành. Phó Thủ tướng đã gặp gỡ, chúc mừng, động viên đội ngũ thầy thuốc, cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên và thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại đây.

HIU Hospital góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển y tế chất lượng cao

Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận quá trình đầu tư của Tập đoàn Nguyễn Hoàng vào giáo dục, y tế và công nghệ; đánh giá cao mô hình kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu của HIU Hospital.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 72-NQ/TW xác định sức khỏe là vốn quý nhất của con người, đặt yêu cầu tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết số 09-NQ/TW định hướng xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại của khu vực ASEAN. Cạnh đó, Luật Phát triển đô thị 2026, mở ra cơ chế thu hút đầu tư vào các cơ sở y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Phó Thủ tướng cho rằng: “Sự ra đời của một bệnh viện đại học từ nguồn lực xã hội là minh chứng cho việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng những công trình phục vụ người dân, góp phần phát triển hệ thống y tế TP.HCM.”

Đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao thông điệp “Y học thông minh - Phụng sự trong yêu thương”, ông bày tỏ: “Tôi mong rằng tập thể thầy thuốc, nhân viên của bệnh viện giữ trọn cả hai điều đó”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Ông đề nghị HIU Hospital sớm cụ thể hóa những định hướng của Phó Thủ tướng; tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, nâng cao chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng hành cùng Thành phố trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế và người cao tuổi; Gắn chặt đào tạo, nghiên cứu với thực hành lâm sàng, trở thành cơ sở thực hành chất lượng cao cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NHG, khẳng định Tập đoàn xác định y tế là lĩnh vực đầu tư đặc biệt, lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và y đức là những giá trị không thỏa hiệp. Ông chia sẻ: “Hiệu quả của bệnh viện phải là kết quả của chất lượng và niềm tin, không đặt hiệu quả kinh tế trước chất lượng và niềm tin của người bệnh.”

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) phát biểu

Theo ông Hoàng Quốc Việt, bệnh viện sẽ đầu tư các chuyên khoa mũi nhọn, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển mô hình AI First Hospital, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh và quản trị; Hướng tới thẩm định theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI vào quý I/2028; Định hướng tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hỗ trợ người yếu thế, phát triển chuyên khoa lão khoa, phục hồi chức năng và các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Y học thông minh gắn với sứ mệnh phụng sự cộng đồng

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 372/BYT-GPHĐ ngày 15/6/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ân cần thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, gần 40.000 m² diện tích sàn, 28 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, cấp cứu, hồi sức, nội khoa, ngoại khoa, phẫu thuật và các chuyên khoa sâu.

Bệnh viện quy tụ hơn 500 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia cao cấp và nhân sự y tế.

GS.TS.BS. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU kiêm Giám đốc HIU Hospital nhấn mạnh: “Mô hình Viện - Trường không thể chỉ là sự kết hợp mang tính hình thức. Đó phải là sự gắn kết thực chất và là yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển bền vững của Trường Đại học và Bệnh viện Đại học”.

GS.TS.BS. Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU kiêm Giám đốc HIU Hospital phát biểu

Theo ông, HIU Hospital hướng tới trở thành trung tâm y khoa học thuật, nơi đào tạo gắn với thực hành, người bệnh được chăm sóc ngày càng tốt hơn, sinh viên được học từ thực tế và bác sĩ vừa làm chuyên môn, vừa giảng dạy, nghiên cứu.

Đáng chú ý, ngày 14/9/2026, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-KCB phê duyệt HIU Hospital tham gia Đề án “Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030”, với bệnh viện hạt nhân phụ trách là Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Cùng với hợp tác trong nước, bệnh viện mở rộng kết nối chuyên môn quốc tế nhằm phát triển khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Lễ Khánh thành HIU Hospital đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Bệnh viện, đồng thời mở ra một giai đoạn mới của mô hình Viện - Trường, nơi đào tạo, thực hành lâm sàng, khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học được kết nối trong một mục tiêu chung: không ngừng nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe con người.