Ông Bùi Hoàng Phương làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 21/9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh sau khi thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, với 57/57 đại biểu có mặt tán thành (tỉ lệ 100%), HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch Bùi Hoàng Phương (thứ 4 từ trái sang).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, nhận nhiệm vụ vào những tháng cuối năm 2026, khi chúng ta đang tập trung cao độ để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6% là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cũng là nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Quảng Trị.

HĐND tỉnh Quảng Trị không thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Hồng Vinh do đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán ở tỉnh Ninh Bình có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ.